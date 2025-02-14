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國土署：租金補貼經費遭刪凍 無法以其他科目支應

2025/2/14 14:36（2/14 14:47 更新）
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中央政府今年度總預算遭大幅刪減，內政部國土管理署今天表示，若相關預算未如期解凍，中央擴大租金補貼經費估計11月將用罄。（中央社檔案照片）
中央政府今年度總預算遭大幅刪減，內政部國土管理署今天表示，若相關預算未如期解凍，中央擴大租金補貼經費估計11月將用罄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北14日電）內政部國土署日前指，預算若未如期解凍，租金補貼經費將於11月用罄，此說法遭質疑恐嚇租屋族。國土署今天表示，因遭刪減、凍結的「國土管理業務」預算是租金補貼經費來源，無法使用其他科目預算支應，若解凍不及，就恐提前停止受理申請。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，內政部國土管理署日前透過新聞稿表示，國土署國土管理業務預算遭凍結約新台幣41.47億元，若預算未如期解凍，預估300億元中央擴大租金補貼經費，11月就將用罄。民眾黨立院黨團則批評，國土管理業務被刪後還剩411.9億元，扣掉租補預算還綽綽有餘，且凍結並非刪除，質疑國土署恐嚇租屋族。

國土署今天透過新聞稿指出，立法院刪減2.74億元及凍結41.47億元的「國土管理業務」預算，但這是租金補貼經費的來源，無法使用其他科目預算支應，且租金補貼採取隨到隨辦方式，依據以往經驗民眾申請非常踴躍，立法院凍結部分如果未能及時解凍，也可能導致經費不足提前停止受理申請。

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國土署說明，凍結雖非直接刪除，但預算解凍與否決定權在立法院，國土署提送至立法院預算解凍專案報告，需經立法院程序委員會、院會付委後，才能由委員會安排案審查，只要有任一程序受到阻擋，就會發生無法解凍狀況。

國土署呼籲，立法院不分黨派委員共同支持租金補貼政策，減輕租屋民眾負擔。（編輯：張若瑤）1140214

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