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立院協商總預算 國民黨團：願配合韓國瑜釐清爭議

2025/2/18 11:49
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（中央社記者王承中台北18日電）立法院長韓國瑜在總預算案審查報告送出前，今天下午將召集朝野協商。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，韓國瑜一直都願意釋出善意，希望緩和朝野衝突，在野黨也願意配合，釐清院際爭議，反倒是民進黨根本不想降低衝突，存心要繼續挑起朝野對立。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜在日前的國政會商時指出，盼行政院別對總預算案提覆議，改用追加減預算方式處理等。韓國瑜14日發出協商通知，今天下午2時將召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，韓國瑜有何妙招可以說服朝野、藍白是否買韓國瑜的帳，大家拭目以待，他希望找出解決方式，但要符合憲法規定。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天在立法院接受媒體聯訪表示，韓國瑜一直都願意釋出最大的善意，不僅日前參加總統賴清德召開的院際協商，也願意召開朝野協商的平台，韓國瑜極力希望緩和朝野衝突。

王鴻薇指出，對於今天的朝野協商，國民黨團、民眾黨團都願意討論，這代表在立法院中，在野黨都願意盡力配合韓國瑜，讓有關於因總預算而產生的院際爭議能夠獲得釐清。只是在法定程序上，已經三讀程序的部分，不能改就不能改，這部分不是朝野黨團幹部說了算。

王鴻薇表示，真正要讓朝野和諧，能夠調和院際間的爭議，還是需要執政黨及行政院拿出真正的誠意，但也看到柯建銘近日仍不斷繼續高談闊論大罷免，並表示今年度的總預算還是要提出覆議，這代表民進黨根本不想降低衝突，存心要繼續挑起朝野對立。

此外，針對名嘴謝寒冰聲稱聯電前董事長曹興誠曾經有婚外情，並公布多張照片。曹興誠表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片都是合成的，他會對散播者提告求償。

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王鴻薇指出，請曹興誠依法提告，她也希望曹興誠要儘速提告，讓相關司法單位能夠盡快釐清，到底有沒有深偽的問題。

王鴻薇認為，政治人物會被大眾檢視，擔任罷免案領銜人也會被別人檢視，投身罷免行動時，就不要變成兩套標準，用放大鏡在檢視被罷免的對象，然後自己被人檢視時就說東說西，搞陰謀論。（編輯：林淑媛）1140218

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