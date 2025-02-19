總預算案財劃法同時送抵 政院：恐有生效順序爭議

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（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院今天指出，已收到立法院送來的「財政收支劃分法修正案」以及「114年度中央政府總預算案」，政院將研議合法合憲的救濟方式，但兩案有競合關係，後續恐引發生效前後順序的爭議。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，行政院下午3時左右同時收到「財政收支劃分法修正案」以及「114年度中央政府總預算案」2案，這也是行政院首次收到未明列總刪除數的總預算案，政院高度質疑這份審查報告是否合乎預算相關法規，以及憲法的要求。

李慧芝也說，立法院去年12月20日三讀的「財政收支劃分法」有明顯瑕疵，導致與總預算案之間的競合關係，如今兩案卻一併送到行政院，將進一步引發生效前後順序的爭議，嚴重影響整個國家財政。

她指出，「財政收支劃分法修正案」大幅改變中央與地方的財政結構，卻未併同檢討事權分配，進一步擴大城鄉差距，大幅削弱行政權，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

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她說，「114年度總預算案」並沒有三讀總刪除數，甚至要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立與責任政治原則，而刪減及凍結規模，更造成許多部會施政窒礙難行，未來將研議合法合憲的救濟方式，確保國家能持續穩定向前。

政院過去曾指出財劃法修法疏失，包含並未設定生效日期、只談錢不談權責，以及中央須釋出新台幣3753億元，將衝擊許多既定建設與計畫。（編輯：蘇龍麒）1140219