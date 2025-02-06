柯建銘披露家人遭威脅 韓國瑜：已向警政署長反映

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（中央社記者王揚宇、黃麗芸台北6日電）立法院朝野黨團今天協商新會期開議日等事宜時，民進黨立法院黨團總召柯建銘透露，有人寄恐嚇信，揚言要殺他全家人，他已請助理報案，這也是中共最後手段。

會議主持人、立法院長韓國瑜則表示，立法院副秘書長張裕榮已去警政署長辦公室講此事，要嚴肅處理。

立法院朝野黨團今天協商新會期開議日及何時處理選罷法覆議案，歷經2小時左右討論，藍白簽署協商結論，即25日開議、11日處理選罷法覆議案等，但民進黨團尚未簽協商結論。

然而，柯建銘在會中透露，2天前有人將電子郵件恐嚇信寄到民進黨立委郭昱晴辦公室，內容是揚言要暗殺他全家大小，包括他的兒子、媳婦、女兒、孫子等，這是中共最後的手段，他已打電話給刑事警察局長，也叫助理報案。

據了解，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等人，也有收到相關恐嚇柯建銘的信件。

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國民黨立法院黨團書記長王鴻薇強調，此事茲事體大，而長期以來很多政治人物，包括她在內，曾遭受恐嚇，她絕對不支持任何的暴力與恐嚇行為，並予以譴責，她也建議是否用立法院的名義去報案。

針對多名立委收到柯建銘遭人恐嚇揚言要殺他全家一事。據了解，刑事局已受理案件處理，由於有些是立委服務處收到實體恐嚇信，有些是收到恐嚇電子郵件，目前分別進行採證鑑識作業，以及網路IP追查。（編輯：林克倫、張若瑤）1140206