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賴總統邀五院會商 政院：盼凝聚共識壯大台灣

2025/2/7 14:49（2/7 15:13 更新）
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總統賴清德預計10日邀請五院院長會商國政，行政院發言人李慧芝7日表示，盼藉此凝聚共識、壯大台灣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北7日電）總統賴清德預計10日邀請五院院長會商國政，行政院表示，盼透過會商增進院際協調與合作，凝聚最大的共識、團結彼此，讓百工百業有更好的發展，一起打拚壯大台灣。

總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統身為國家元首，深刻感受民眾對社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展的殷切期盼，因此春節期間就責成總統府秘書長潘孟安縝密聯繫安排，預定10日下午3時依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

對於五院受邀會商國政，行政院發言人李慧芝表示，感謝賴總統召集五院院長會商，行政院長卓榮泰也已多次強調，現今國際局勢變化快速，台灣要團結信任才能保持在國際領先地位。

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李慧芝表示，行政院希望透過此次會商，可以增進院際協調與合作，凝聚最大的共識、團結彼此，讓百工百業有更好的發展，一起打拚壯大台灣，讓台灣成為世界不可或缺的一員。

實際上行政院開春挑戰不少，除了日前正式對公職人員選罷法提出覆議，此外，中央政府今年度總預算遭大刪，還有影響中央、地方預算分配的財政收支劃分法，以及提高退休員警所得替代率的警察人員人事條例修法等，政院也都在研議救濟手段。（編輯：林興盟）1140207

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