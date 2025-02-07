總統邀五院院長會商 考試院：加強對話有助政務推動

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（中央社記者賴于榛台北7日電）總統賴清德預計10日邀請五院院長會商國政，考試院今天表示，五院各有憲政職權與分工，若能加強院際對話，將有助於各項政務的推動，並促進院際合作與協調。

總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統身為國家元首，深刻感受民眾對社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展的殷切期盼，因此春節期間就責成總統府秘書長潘孟安縝密聯繫安排，預定10日下午3時依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

對於五院受邀會商國政，考試院回覆中央社記者提問指出，五院各有憲政職權與分工，若能加強院際對話，將有助於各項政務的推動，並促進院際合作與協調。

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考試院表示，第14屆考試院甫上任月餘，很感謝能有院際會商的安排，後續將審慎研議考試院職掌與各憲政機關有關的重要議題，利用這個難得的對話機會交換意見，盼能凝聚共識以利業務推展。

憲法第44條規範，總統對於院與院間之爭執，除憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之道。（編輯：林克倫）1140207