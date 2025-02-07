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總統將邀五院院長會商國政 王鴻薇：勿說一套做一套

2025/2/7 15:11
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（中央社記者劉冠廷台北7日電）總統賴清德預定10日下午3時，召集五院院長在總統府會商國政，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天說，希望賴總統能以國家利益優先，把政黨鬥爭放兩邊；樂見朝野能夠和諧，共商國是，但也奉勸賴總統不要說一套做一套。

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統預定10日下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

王鴻薇受訪表示，賴總統上任以來，一直操作朝野對立，雖然不久前曾經邀請立法院長韓國瑜喝過一次咖啡，但那是因為韓國瑜將組團參加美國總統川普就職典禮。現在賴總統又要找五院院長會商國政，想當然五院院長當中韓國瑜是重點，希望能夠營造韓國瑜也願意出席，朝野和諧的氣氛。

王鴻薇說，還是要奉勸賴總統，能真心尋求朝野和諧，因應國際情勢丕變，尤其川普上任後發動關稅戰，影響台灣半導體產業；或是立法院有許多重大民生法案，朝野是不是能共同推動，希望賴總統能以國家利益優先，把政黨鬥爭放兩邊。

王鴻薇指出，樂見朝野和諧共商國是，但也奉勸賴總統不要說一套做一套，因為賴總統放任民進黨立法院黨團總召柯建銘，在立法院中喊打喊殺，也放任民進黨私下暗助、明助罷免團體針對國民黨籍立委，做朝野鬥爭。

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國民黨立委許宇甄表示，賴總統要依憲法賦予的權責邀請五院進行院際協調，主題卻是國政會商，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，從出席的名單來看，恐怕無法做到賴總統的期待；若要凝聚朝野共識，邀集對象應該是主要政黨的主席，以及立法院3個黨團幹部，找五院院長喝茶是緣木求魚，聊備一格。

許宇甄說，韓國瑜的角色是議事協助者，立法院黨團紛爭，院長基於中立原則，無法介入其中，總統府這場飲茶會，韓國瑜只能笑著帶著總統期許離開，然後再找三黨黨鞭召開朝野協商，告知總統期待。（編輯：蘇志宗、林興盟）1140207

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