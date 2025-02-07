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賴總統邀五院院長會商 監院擬說明預算遭刪減困境

2025/2/7 14:18（2/7 14:30 更新）
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圖為監察院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北7日電）總統賴清德預計10日邀請五院院長會商國政，增進院際協調合作。監察院秘書長李俊俋今天表示，監察院是此次總預算遭大幅刪減的重災戶，將趁此次協商說明監察院職權如何受創。

總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統身為國家元首，深刻感受國人對社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展的殷切期盼，因此春節期間就責成總統府秘書長潘孟安縝密聯繫安排，預定10日下午3時依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

對於五院受邀會商國政，李俊俋回覆中央社記者提問時表示，監察院是今年度中央政府總預算遭大幅刪減的嚴重受災戶，已經影響到監察院行使憲法上權益，例如監委調查、巡查，以及接受民眾陳情，還有處理財產申報也恐恢復人工等，將趁此機會好好表達監院遭受的困境。

根據監察院說法，監察院業務費遭刪減及凍結數達1億9000多萬，一般行政業務費用共9037萬6000元也遭全數減列，影響監察院憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行。

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此外，監察院長陳菊正因病請假，李俊俋表示，10日的會商將由監察院副院長李鴻鈞出席，監察院也將在會商前再行討論可能想反映的議題。

憲法第44條規範，總統對於院與院間之爭執，除憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之道。（編輯：林淑媛） 1140207

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