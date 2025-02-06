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立院協商開議日與選罷法覆議案表決日 朝野未達共識

2025/2/6 17:54
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（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院朝野黨團今天進行黨團協商，在散會前，藍白簽署協商結論，即25日開議、11日處理選罷法覆議案等，但民進黨團未簽協商結論。

會議主持人、立法院長韓國瑜說，今天無法達成共識，「我想我會依照黨團提議」，無法達成共識的話，必須要召開全院談話會，到時候請黨團幹部有機會再溝通一下，他會徵詢大家召開談話會的時間。

立法院會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期，而立法院第11屆第3會期2月1日展開。此外，立法院會去年底三讀修正通過選罷法部分條文，行政院提出覆議案，行政院秘書長龔明鑫已到立法院遞件。

立法院朝野黨團今天協商新會期開議日，以及何時處理選罷法覆議案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，未來立法院要怎麼處理覆議案的問題，「我們是民主配合黨」，只要合理安排，國民黨怎麼講就怎麼做，但他拜託一定要讓行政院長卓榮泰來說明及備詢。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，如果可以的話，建議11日處理選罷法覆議案，25日邀請卓榮泰到立法院進行施政總報告及備詢；如果未來行政院對總預算案、財劃法修法提出覆議，是否立法院可用加開院會方式來處理，以及是否要邀請卓榮泰來對總預算案、財劃法覆議案進行說明，「我們敬表尊重」。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團的立場就是準備好了、全力配合，看大家怎麼定，民眾黨團沒有意見。

柯建銘席間詢問立法院會今年1月21日三讀通過114年度中央政府總預算案，以及在去年12月三讀修正通過財劃法部分條文，為何都沒有送出立法院給總統公告。

立法院議事處長高百祥說，114年度中央政府總預算案是在上會期的最後一天院會通過，相關提案內容循例會經過議事處整理好草稿，也會讓立法院8個委員會的專門委員再看一次，需要時間整理，相關文字與數目也不要出現誤差，還在整理中。

高百祥指出，立法院會上會期三讀修正通過財劃法部分條文時，當時的財政委員會召委、國民黨立委陳玉珍有請韓國瑜交代，要配合總預算案一起送出，但目前總預算案還再整理中。

柯建銘不滿此說法，質疑為何總預算案和財劃法要綁在一起送。韓國瑜說，所有的責任都是他一個人，跟其他人無關，有問題找他。

國民黨團書記長王鴻薇表示，當時財劃法三讀修正通過後，行政院發言人說總預算不排除可能要重編，但後來行政部門又不用，因此才會希望等總預算確定後一起送，免得被人帶風向、造謠、扭曲。

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黨團協商從下午2時40分許開始，到下午4時48分散會前，國民黨團、民眾黨團有簽署協商結論，即11日處理選罷法覆議案，但不邀行政院長列席說明，另外就是新會期25日開議，邀卓榮泰進行施政報告並備質詢，而民進黨團未簽協商結論。

根據立法院職權行使法第2條第3項規定，對於開議日，黨團協商無法達成共識時，應由院長召開全院委員談話會，依各黨團所提的議程草案表決定之。（編輯：林克倫）1140206

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