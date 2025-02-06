水電費預算遭砍 衛福部記者室晚間6時關燈

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）在野黨立委大幅刪減中央政府總預算，繼行政院終止手語翻譯案、環境部燈光關20%等，衛生福利部今天晚間宣布，調整記者室例行開放時間為週間最晚6時止。

中央政府總預算表決通過中央各機關及所屬通案刪減用途別項目，包括水電費統刪10%、一般事務費10%，以及媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%等。

繼行政院宣布手語翻譯案終止、記者室也限時開放不提供無線網路，隨後環境部也提出15項節能減碳措施，包括週五不加班、燈光關20%、增加視訊會議等。

衛福部今晚表示，為撙節電費支出，自2月7日起，衛福部新聞發布室及記者室除特殊時間臨時召開記者會外，記者室僅上班日開放，假日不開放。

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衛福部表示，記者室開放時間為平時上班日早上8時至晚上6時；如遇特殊時間召開記者會，原則上延後2小時關閉記者室，至於新聞發布室在召開完記者會後隨即關閉，請媒體移至記者室。

針對衛福部調整記者室使用時間引發媒體議論，質疑並未考慮媒體實際運作需求，衛福部次長林靜儀接受媒體電訪表示，會再了解並討論記者室開放時間，需要讓媒體發稿便利，但目前確實在公關媒體費用有明顯刪減，因此必須調整預算運用。（編輯：管中維）1140206