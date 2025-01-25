0119-0125一週大事

一週大事關注焦點：川普就職／加薩停火生效／尹錫悅提戒嚴4原因／鈴木一朗入選名人堂／立院三讀114年度總預算／嘉義6.4地震／台馬海纜自然劣化2條全斷／總統核批憲訴法宜聲請憲法法庭裁判

國外新聞

★川普就職首日率美退出WHO、巴黎氣候協定 重要政令一覽

美國總統當選人川普20日宣誓就職，在演說中號召「常識革命」，表示「衰退已經結束」、「黃金年代現在開始」，演說以「美國第一」為中心，開宗明義說將拿回主權、重建安全、司法再平衡；美國很快會更偉大、強壯，比過去任何時刻更卓越。川普同時簽署一系列政令，、公告，大幅翻轉拜登政府諸多政策，包含退出巴黎氣候協定、退出世界衛生組織、延後75天執行TikTok「不賣就禁」法律、終止多元性別等。

★馬斯克致敬手勢惹納粹聯想 加拿大首見市政府棄用X

億萬富豪馬斯克20日在美國總統川普的就職典禮上做出右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」。（路透社）

億萬富豪馬斯克在美國總統川普的就職典禮上，做出疑似「納粹禮」的致敬手勢後，加拿大北溫哥華區市政府次日宣布停用X帳號。自從馬斯克掌控X後，X平台充斥極右翼極端主義，令不少機構或個人開始選擇退出X，去年11月美國總統大選後，棄用X的用戶大增，掀起「X外逃」新浪潮，北溫區市政府正是加入浪潮的首個加拿大政府機構。

★尹錫悅彈劾案出庭否認指示抓人 稱未曾打算實施戒嚴詳細禁令

韓國憲法法院21日就總統尹錫悅彈劾案第3次開庭，尹錫悅親自出庭說明爭議，否認曾指示抓捕國會議員，也沒有打算實施宣布戒嚴當時發布的詳細禁令。尹錫悅辯護律師主張，動員軍隊是為了讓國民有亡國意識，指出戒嚴詳細原因包括薩德反飛彈系統等機密外洩至中國、政府機關遭北韓駭客入侵、選舉管理委員會資安漏洞等混合戰威脅。尹錫悅於23日第4次開庭時表示，他認為這並不是失敗的戒嚴，並主張指示部隊出動是合法的，士兵們也都按照指示行動，並非違法行動。

★加薩停火生效 以軍停止攻擊、流離失所民眾返家園

躲避戰火的巴基斯坦民眾19日開始返回加薩北部。（路透社）

以色列19日在收到哈瑪斯釋放的人質名單後，宣布加薩走廊停火協議生效，調停國卡達也證實這項協議已展開。根據釋放人質計畫，加薩第一階段停火，以色列將釋放超過1890名巴勒斯坦囚犯，以交換33名以色列人質。第二階段包括釋放剩餘人質、永久停火及以色列全部撤出加薩。這將是長達15個月以哈戰爭的第2次停火，這場戰爭迄今已造成5萬多人喪生，巴勒斯坦領土也在烽火中遭受嚴重破壞。當地居民聲稱以軍已停止攻擊，數以千計流離失所的民眾也重返家園。

★義大利釋放利比亞虐囚嫌犯 國際刑事法院要求解釋

國際刑事法院指控，義大利政府在未經通知或協商情況下，逕行釋放涉嫌違反戰爭罪、人權罪的利比亞司法警察局長阿瑪士理，要求義大利政府作出解釋。義大利大報「晚郵報」分析，可能是因為義大利政府需要與利比亞當局談判移民議題，不想在此時發生衝突。

★歐議員盼泰國勿順從北京遣返維吾爾人 籲歐洲接收

紐約時報日前報導揭露，2014年遭泰國當局逮捕，目前已被關押逾10年的48名維吾爾族人，正因北京施壓泰國當局而面臨被遣返的危險。歐洲維吾爾學院24日召開記者會，歐洲議會議員格魯克斯曼呼籲歐洲各國政府進行三項行動，向泰國政府施壓、動員輿論為維吾爾人發聲，以及提議每個歐盟國接收2人，敦促歐洲國家政府接納這些政治難民。

★泰國同婚法律生效 百對情侶搶首日登記結婚

泰國國會參議院去年6月通過民事和商事法修正案，宣告泰國同婚合法化。今年1月23日正是同婚法律生效首日，成為東南亞第1個、另繼台灣和尼泊爾後，亞洲第3個同婚合法化的國家。曼谷上百對同志情侶搶在當天登記結婚，不少人穿著泰國傳統服飾或是婚紗，完成登記手續。同婚團體「曼谷驕傲」指出，有大約300對情侶到現場登記結婚。

★日本北海道異常溫暖 帶廣市時隔51年無積雪 札幌大雪雕一度中斷製作

日媒報導，北海道近期受到來自南方暖空氣流入影響，持續呈現異常溫暖的天氣。帶廣市截至21日止，以1月下旬積雪量來看，時隔51年再度出現積雪0公分。札幌市也出現相當於往年3月中旬的高溫，20日的最高溫為5.4度，原訂當天要進行大雪雕雕刻作業，但受到高溫影響表面崩裂不得不暫時喊停。

★鈴木一朗入選名人堂稱莫大榮耀：棒球讓我成為更好的人

鈴木一朗大聯盟生涯中共揮出3089支安打、上演509次盜壘，成為史上少有的「3000安、500盜」成員。（中央社製圖）

美國棒球名人堂本年度新成員出列，日籍好手鈴木一朗在候選第1年即拿下99.7%選票，成為首位進入名人堂的亞洲球星，也是繼洋基隊長吉特之後，史上第2名僅差1票即全拿的選手。鈴木一朗在入選感言表示，當年自己曾懷疑無法在大聯盟打球，如今能成為名人堂的一員，是莫大的榮耀。同時也表示打球最大的喜悅是「在棒球場上我成為一個更好的人」。

★雪梨屍花睽違15年盛開 5萬人爭相「聞臭」堪比演唱會

雪梨皇家植物園的「屍花」23日上午盛開，雖然園方延長開放至午夜12時，仍無法消化逾5萬「聞臭」人潮，晚間提早停止民眾排隊，但仍有大批民眾排隊等待進場。中央社記者楊淳卉雪梨攝 114年1月23日

睽違15年，雪梨皇家植物園的「屍花」23日上午盛開。學名為巨花魔芋的屍花，因盛開時散發類似腐肉的氣味得名。植物園在17日觀察到開花跡象後，便對外展示並啟動24小時直播，各時段皆吸引數百至千人同時在線等待開花，成為近日澳洲最紅植物。也有不少遊客近日前往目睹這株稀世奇花。

國內新聞

★立院三讀114年度總預算 刪減2075億元創新高

立法院會歷經跨日不斷電表決，21日三讀通過114年度中央政府總預算案。圖為朝野立委在議場內舉起手板繼續上演表決大戰。中央社記者鄭清元攝 114年1月21日

立法院會21日三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高。國民黨團總召傅崐萁表示，在野黨就該守住人民的荷包，呼籲行政院修正施政方針及錯誤政策。總統賴清德表示，請行政院盤點窒礙難行之處，以及可能停擺的服務，向全民報告，也請在野黨再次審慎思考，讓國家能夠恢復穩定運作。行政院長卓榮泰23日擬再提覆議，表示立法院對總預算案刪減數字似乎也沒有把握。

★民眾黨中央委員選舉 林昭印最高票蔡壁如排第5

民眾黨19日進行中央委員選舉，開票結果，民眾黨組織部副主任林昭印以最高票當選，登記參選黨主席補選的前立委蔡壁如，則以第5高票當選；另外，台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒也都當選中央委員。

★中研院突破關鍵技術 下世代太陽能電池效率破31%

中研院長廖俊智20日表示，中研院與國內學者組成的下世代太陽能電池研發團隊，開發出光－電轉換效率超過31%的下世代太陽能電池元件，效率較市售最新產品高出3成以上。關鍵中心研究員說明，目前的成品雖然尚屬小面積元件，但已證明台灣具有自主研發製造疊層式太陽能電池技術的能力，且具實際商轉的高度潛力。

★劉向婕涉助詐騙集團洗錢一審遭判10年 杜秉澄15年、林于倫8年

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉女丈夫杜秉澄、友人林于倫、吳姓助理等人涉嫌協助詐騙集團洗錢遭訴。台北地方法院20日判處劉女10年徒刑、杜男15年徒刑、林男8年徒刑，吳女6年徒刑。檢方指出，杜秉澄於民國112年3、4月間起邀集劉向婕、吳姓高中學妹、林于倫加入詐騙集團，總計洗錢金額高達新台幣2753萬餘元。

★政府撥補、投保人口增 勞保破產年限延至2031年

勞保最新精算報告21日出爐，因政府撥補及投保人數與投保薪資增加，勞保基金財務用罄年度二度延後，從2028年延後至2031年。勞動部指出，延後主因為政府持續編列預算撥補、連續6年撥補勞保基金總計3870億元，以及投保人數增加至1010萬人與投保薪資增長率因應最低工資調漲等。這次潛藏負債仍從新台幣10.29兆元增加至13.23兆元，則是因為過去3年實收費率小於平衡費率，收費不足給付成本，包含消費者物價指數提高及退休率變動、選領老年年金給付人數增加所導致。

★嘉義6.4地震後逾70起餘震 道路全搶通、台南建物災損通報2650件

台南市楠西區一處平房住宅區21日凌晨地震後，共有約10多戶出現房屋倒塌等災損。中央社記者楊思瑞攝 114年1月21日

嘉義縣大埔鄉21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，全台有感，最大震度大埔6弱。台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，當天皆停班停課。氣象署研判地震後幾天，嘉南仍可能有規模5以上地震，目前觀測已有74起餘震，嘉義道路搶通，台南市建築物災損通報2650件。

★數發部：台馬海纜自然劣化2條全斷 中華電信微波備援通訊不受影響

數發部表示，台馬2號、3號海纜全斷，經了解是海纜自然劣化造成。（中央社製圖）

數發部22日表示，台馬3號海纜日前全斷，經了解是海纜自然劣化造成，海象允許下，預估2月可修復完成。數發部指出，由於台馬海纜近年發生多次障礙，去年已報行政院核定，把包括台馬海纜在內的10條國內海纜列入關鍵基礎設施，投入更多資源維護，同時也補助中華電信增建台馬4號海纜，強化通訊韌性。

★總統公布憲訴法修正條文 批示宜聲請憲法法庭裁判

總統府發言人郭雅慧23日表示，總統賴清德核批並公布憲法訴訟法修正條文，認為容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。

★京華城案彭振聲、邵琇珮認罪 李文宗否認犯罪

台北地院審理京華城等案，23日首度召開準備程序庭，傳喚3名被告，彭振聲認罪並說「沒有要翻供」，但對於檢方的起訴範圍有質疑；邵琇珮認罪並請求宣告緩刑；李文宗否認犯罪，沒有收賄、公益侵占及背信。

★江坤宇選擇權有條件 兄弟提月薪150萬就不能執行

中職中信兄弟24日宣布與江坤宇簽下10年總值新台幣1.4億元合約，創中職史最年輕平均月薪超過百萬元紀錄，也是聯盟首名簽下10年保障合約球員。合約最後3年有球員選擇權，領隊劉志威說明，若屆時球團提出達月薪150萬元條件，江坤宇的選擇權就不能執行。