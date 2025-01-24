江坤宇選擇權有條件 兄弟提月薪150萬就不能執行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職中信兄弟今天宣布與江坤宇簽下10年總值新台幣1.4億元合約，合約最後3年有球員選擇權，但領隊劉志威說明，若屆時球團提出達月薪150萬元條件，江坤宇的選擇權就不能執行。

兄弟與24歲的江坤宇達成10年總價值1億4788萬元合約共識，包含1000萬激勵獎金。江坤宇今年月薪調升到66萬元，未來江坤宇在合約第5年起，月薪調整到120萬元，合約末3年併入球員選擇權，並有機會拿下150萬元保障月薪。

對於合約最後3年的選擇權，劉志威今天說明，「7年之後球員有選擇權，但是有限制，畢竟10年相當長，7年之後球團這邊如果提出（月薪）150萬，球員的選擇權不能執行。」劉志威指出，這樣雙方各留一點彈性空間，「如果雙方到時候都接受，也希望他繼續在中信兄弟，所以用這樣子方式來呈現。」

被問到這樣有條件的選擇權，球員是否相對處於被動方，劉志威回應，「其實就是雙方合意，留一點空間、彈性，在那個時間點雙方重新來看一下合約，在國外合約也有雙向選擇權，這些解釋只要雙方同意，沒有說球員選擇權、或球隊選擇權一定要怎麼樣。」

透過 Google News 追蹤中央社

今年中職球季開打前，就已經出現2張10年大約，包括透過自由球員制度（FA）從兄弟轉戰味全龍的陳子豪，簽下10年總值1.3億合約，還有江坤宇的10年1.4億合約。

對此，劉志威認為，「這件事情（長約）已經是正在進行式，我覺得以中職未來趨勢來講，這樣的模式再出現也不會太意外，對我們球隊來講，坤宇是一個值得我們這樣去簽的選手。」（編輯：陳政偉）1140124