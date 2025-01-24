江坤宇獲中信兄弟綁定10年破紀錄大約 總值逾1.4億

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天說，與野手江坤宇達成10年總價值超過新台幣1.4億元合約協議，創中職史最年輕平均月薪超過百萬元紀錄，也是聯盟首名簽下10年保障合約球員。

兄弟與24歲的江坤宇達成10年總價值1億4788萬元合約共識，包含1000萬激勵獎金，肯定江坤宇貢獻球隊，及展現出未來10年江坤宇對兄弟團隊重要性。

另外，江坤宇今年月薪調升到66萬元，未來江坤宇在合約第5年起，月薪調整到120萬元，合約末3年併入球員選擇權，並有機會拿下150萬元保障月薪，再次以破紀錄保障合約續留兄弟。

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兄弟領隊劉志威表示，江坤宇2020年起穩定於一軍出賽，攻守兩端都展現非凡且穩定數據，比賽解讀能力也是眾多年輕好手中最突出且特別。劉志威說：「經合約細節討論後，明確接收到江坤宇未來續披黃袍的決心，最終達成10年保障合約共識，期待江坤宇能夠繼續用精彩的表現，獲得大家的肯定。」

江坤宇2018年透過季中選秀加入兄弟，憑藉優異攻守表現及超齡心理素質，2020年起逐漸站穩一軍舞台，鞏固兄弟游擊防區，囊括金手套5連霸及最佳十人4連霸殊榮，並在去年世界12強棒球賽幫台灣隊拿下冠軍。（編輯：李明宗）1140124