經典賽資格賽門票1/24全面開賣 台灣隊賽程票價選位攻略一覽

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（中央社網站）世界棒球經典賽資格賽將於2月21日於台北大巨蛋開打，官方今天公布賽程與票價資訊，台灣隊各場全日門票將於1月24日在拓元售票系統全面開賣。中央社整理售票相關資訊如下：

賽制與賽程

2026年世界棒球經典賽（WBC）將有20支球隊參賽，包括上屆世界棒球經典賽前16名，以及4支資格賽出線隊伍。

資格賽由8支隊伍、分為2組參賽。其中一組在台灣舉辦，由台灣、西班牙、尼加拉瓜、南非等4隊爭取出線；另一組在美國亞歷桑那，隊伍有哥倫比亞、中國、巴西及德國。

小組資格賽採循環賽，分組第1直接晉級會內賽，排名2、3的球隊要再打一場，贏家才能搶搭上晉級末班車。

（圖取自facebook.com/ctcometogether）

購票時程與管道

中信卡友1月23日中午12時起優先購票（限中國信託銀行發行信用卡，含簽帳金融卡及VISA、Mastercard、JCB卡）。1月24日中午12時起全面開賣，購票管道為拓元售票系統。需注意的是，購票時每筆訂單限購4張、每個帳號每場次限購4張。

（圖取自facebook.com/ctcometogether）

2月21日至23日場次座位圖。（圖取自facebook.com/ctcometogether）

2月25日場次座位圖。（圖取自facebook.com/ctcometogether）

位置怎麼選？

如果想坐在台灣選手後方，可以選擇一壘側的觀眾席。官方提醒，B1層及L2層因音響設備位置，前排座位可能感受音量較大，若擔心造成不適者，建議購買中後排座位觀賽。L4層及L5層看台因座位區較高，懼高症者建議選擇其他低樓層區域。

此外，官方也公告視野不完整區域，購買前應自行斟酌。

（圖取自facebook.com/ctcometogether）

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台灣隊哪些選手參賽？

台灣隊由12強冠軍教頭曾豪駒繼續執掌兵符，選手35人名單將於2月3日集訓時公布。曾豪駒透露，目前名單內19名投手，投手19人中有9人是旅外投手，捕手4人，內野手7人，外野手5人，野手也有旅外球員。（編輯：黑立安）1140122