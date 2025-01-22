「AI女神」李珠珢加入悍將啦啦隊 盼共創美好回憶

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）富邦悍將今天正式宣布「AI女神」李珠珢加入啦啦隊，她在擔任韓職啦啦隊期間，場邊補妝聽到音樂迅速起身完成「三振舞」爆紅，李珠珢透過悍將新聞稿表示，期待與球迷共創美好回憶。

悍將今天發布新聞稿公告Fubon Angels生力軍報到，富邦育樂總經理陳昭如22日親自前往韓國首爾，與韓國20歲啦啦隊女神李珠珢簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第一名全經紀約的啦啦隊員。

陳昭如透過新聞稿表示，李珠珢深受球迷們的喜愛與期待，很高興能成功邀請她加入Fubon Angels，希望新球季能有更多球迷一起進場看球，與李珠珢一起為富邦悍將加油。陳昭如指出，談約過程花費許多時間與心力，富邦育樂展現高度誠意最終打動李珠珢，也特別感謝富邦韓國子公司富邦現代人壽居中大力協助。

在2023年才展開啦啦隊生涯的李珠珢，因擁有精緻甜美的外型，被球迷稱為「AI美人」而引起廣泛討論，2024年擔任韓國職棒起亞虎隊啦啦隊時，在場邊補妝聽到音樂仍迅速起身完成「三振舞」的演出而全球爆紅，三振舞YouTube影片更創下破億觀看數。

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李珠珢個性內向害羞、屬於「I型人格」類型，與亮麗外表有著反差萌，2024年7月以起亞虎啦啦隊身分來台應援時，不僅對台北大巨蛋的球場規模感到震驚，更對台灣球迷與Fubon Angels的熱情留下深刻印象。

李珠珢透過悍將新聞稿表示，「我非常期待正式來台灣成為Fubon Angels一員，在新球季繼續與悍將家人們及所有球迷共創美好回憶。」李珠珢預計將在2025年新球季富邦悍將首檔主題日穿上Fubon Angels制服登台，和球迷們一起應援。（編輯：張雅淨）1140122