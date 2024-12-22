悍將公布3名新任外籍教練 後藤光尊任二軍教頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒富邦悍將隊今天宣布3名新任外籍教練團成員，後藤光尊將出任二軍總教練兼野手綜合守備教練，島崎毅任二軍投手教練，鮑伊（Charles Poe）則擔任一軍打擊教練。

富邦悍將新年度二軍總教練由日籍教練後藤光尊擔任，他在球員時期曾效力於歐力士猛牛和樂天金鷲，引退後曾擔任歐力士隊的打擊、內野守備及跑壘教練職務，2022年轉任日本獨立聯盟石川百萬之星隊總教練，期間更曾復出擔任球員，以實際行動帶領年輕選手。

新任日籍二軍投手教練島崎毅，曾在日本火腿隊有多年投手教練經歷，球員生涯曾效力過火腿、中日和廣島等球隊。2002年引退後加入日本火腿教練團，在火腿隊擁有超過20年的豐富資歷，期間曾擔任一、二軍投手教練及球探，2024年則擔任獨立聯盟富山GRN雷鳥隊投手教練。

一軍打擊教練由美國籍鮑伊擔任，鮑伊擁有超過20年的打擊教練資歷，曾擔任過藍鳥、白襪小聯盟體系打擊教練，也曾來到台灣加入中職樂天桃猿隊擔任打擊教練。近年則到墨西哥聯盟球隊擔任首席教練一職，明年球季將再度來到台灣加入富邦悍將擔任一軍打擊教練，協助悍將打者們提升打擊表現。

悍將球團表示，在3名外籍教練團成員加入後，悍將明年度完整教練團成員將於近期底定後一併對外公布。悍將球團規劃自明天起展開重訓與體能練習，幫助選手強化基礎體能，以順利銜接1月中旬春訓，迎戰明年正式球季。（編輯：張雅淨）1131222