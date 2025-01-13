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悍將新球季陳金鋒續掌兵符 許銘傑、陳品捷入教練團

2025/1/13 17:05（1/13 17:51 更新）
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中華職棒富邦悍將隊13日公布新球季教練團，一軍由陳金鋒（後）領軍續任總教練。圖為悍將2024年10月秋訓畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年1月13日
中華職棒富邦悍將隊13日公布新球季教練團，一軍由陳金鋒（後）領軍續任總教練。圖為悍將2024年10月秋訓畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年1月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職富邦悍將今天公布新球季教練團，陳金鋒續掌一軍兵符，一軍首席教練為陳連宏，二軍請來日本後藤光尊擔任總教練兼任野手綜合教練，另網羅本土教練許銘傑、陳品捷等人加入。

富邦悍將新球季教練團人事底定，一軍由陳金鋒領軍續任總教練，陳連宏升任首席教練，投手教練由郭勇志擔任，有多年中職及日職投手教練資歷的許銘傑則擔任一軍牛棚教練，打擊教練由新聘外籍教練鮑伊（Charles Poe）擔任，蔡建偉升任一軍共同協助打擊部門。

此外，林琨笙升任一軍捕手教練，體能部門交由陳柏穎、杜正文共同執教。原一軍教練團成員丘昌榮、劉家豪、稻田直人、垣內哲也等教練因生涯規劃離隊，悍將感謝其過往對球員們的指導。

二軍教練團由日籍後藤光尊擔任總教練兼任野手綜合教練，二軍投手教練同樣由來自日本的島崎毅以及林正豐共同擔任，另外安排廖剛池擔任基地駐守投手教練，負責協助基地投手調整。

二軍打擊教練除原有的高國輝外，曾在球員時期效力富邦的陳品捷重回球隊，擔任二軍打擊及跑壘教練，日籍根本淳平擔任二軍體能統籌教練，另由劉保賢擔任助理體能教練，捕手教練續由黃浩然擔任。

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原二軍教練團郭建霖、酒井光次郎、林屹洲、黃柏揚等教練，分別因合約到期不續聘或個人生涯規劃離隊。

球團戰力補強部分，除先前已公布簽下魏全、李吳永勤和賴鴻誠外，新簽下投手廖任磊，4人皆已向球團報到投入春訓。悍將球團已於本週全員到齊展開第一階段春訓，預計農曆春節後2月4日舉辦開訓典禮，共同迎戰新球季。（編輯：張雅淨）1140113

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