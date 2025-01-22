WBC資格賽台灣隊賽程先戰西班牙 票價最貴2980元1/24開賣

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（中央社記者陳容琛新北22日電）世界棒球經典賽（WBC）資格賽今天舉行賽事記者會公布售票資訊，最貴票價新台幣2980元、最便宜票價280元，門票中信卡友優先購23日開賣、24日全面開賣。

世界棒球經典賽資格賽A組將於2月21日至23日在台北大巨蛋點燃戰火，其中台灣隊依序將與西班牙、南非、尼加拉瓜過招，目標除了捍衛主場外，同時希望力拚2張前進會內賽的門票。

在今天賽事記者會中也公布售票資訊，以全日票販售，意即球迷可以觀看當天兩場賽事（午、晚場），最貴票價為經典應援席的2980元，而最便宜則是L5內野一般區的280元，其中最熱門的B1應援席（區域105至121）將另外獲得應援席的專屬贈品。

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中華民國棒球協會常務理事高人傑在致詞時表示，台灣隊在世界12強棒球賽獲得佳績、再次呈現最佳表現在大眾面前，「我們期待這次世界棒球經典賽的資格賽能夠順利圓滿達成。」

體育署副署長房瑞文提到，很榮幸這次世界棒球經典賽資格賽在台灣舉行，同時感謝各單位的努力，並透露運動部今年有望掛牌運作，期許未來爭取更多國際賽在台灣舉辦。（編輯：張雅淨）1140122

世界棒球經典賽（WBC）資格賽賽程表。（圖取自facebook.com/ctcometogether）