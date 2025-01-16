大巨蛋公益檔期全給世壯運 議員批排擠WBC資格賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北16日電）北市議員林延鳳指出，市府把大巨蛋10天公益檔期全給世壯運，排除WBC資格賽爭取機會，質疑世壯運是否比WBC資格賽更有資格。體育局表示，世壯運含棒壘決賽，非常合理。

民進黨台北市議員林延鳳今天透過群組發布訊息指出，世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於2月開打，中華民國棒球協會申辦大巨蛋公益檔期時，卻被台北市體育局以無檔期拒絕，質疑公益檔期審查標準有問題。

她說，體育局曾強調大巨蛋為體育場館，市長蔣萬安也提過大巨蛋以打棒球為主，結果最頂級國際棒球賽卻無法申請大巨蛋公益檔期，顯示蔣萬安的承諾只是口號。

林延鳳表示，舉行WBC資格賽的地點在2024年初就洽談，但討論大巨蛋公益檔期時，市府卻未考慮此賽事，把10天的公益檔期全給世壯運。但世壯運已徵用天母棒球場、新莊棒球場，甚至使用大巨蛋近1個月檔期，排擠中華職棒賽事，也排除WBC資格賽爭取公益檔期時段的機會。

林延鳳指出，審議大巨蛋公益檔期需召開委員會，且審議標準需考慮公益性、場地合適性、參與普及性等標準，如以場地合適性來看，質疑世壯運是否比WBC資格賽更有資格在大巨蛋舉辦。

她表示，依市府回覆公文，2024年4月大巨蛋公益檔期曾辦過雙北反毒籃球賽，籃球賽能享有大巨蛋公益檔期時段，為何WBC資格賽的國際賽事卻不行。

林延鳳說，先前棒球賽在大巨蛋場租從新台幣52.5萬元到105萬元，遠雄抽成10%上限，今年WBC資格賽預期一定受球迷關注，門票收入將可多於世壯運的門票收入。票房高的WBC資格賽可能替遠雄賺到大筆分潤，質疑市府變相替遠雄賺錢，讓大巨蛋成為遠雄抽成「金雞蛋」。

台北市體育局對此回應，基於賽事規模、層級、重要性，將台北大巨蛋10天回饋檔期，用於首度在亞洲舉辦的國際級綜合體育賽「2025雙北世界壯年運動會」，不過世壯運經過專業評估須使用27天大巨蛋檔期，因此扣除10天回饋檔期後，仍會另外再租借。

透過 Google News 追蹤中央社

體育局表示，世壯運賽程包含棒壘球賽決賽，使用大巨蛋公益檔期非常合理，不僅符合場館的體育賽事優先使用目的，更實現讓世界看見台灣的期待。

體育局指出，經專業評估世壯運是精簡合理使用大巨蛋場次，預估有137餘國、3萬餘名選手參與，可提升台北市國際形象及知名度，更能推廣全民運動風氣。（編輯：蕭博文）1140116