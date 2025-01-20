經典賽資格賽台灣隊與韓職樂天打2場熱身賽 票價480元起
2025/1/20 14:40（1/20 15:15 更新）
（中央社記者謝靜雯台北20日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將於2月底舉行，今天正式宣布2月12、13日將在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊打自辦熱身賽，盼藉比賽調整狀況，熱身賽票價最便宜新台幣480元。
世界棒球經典賽資格賽A組賽事將於2月21日在台灣開打，台灣隊已選出35人名單，預計農歷年後2月3日在台北大巨蛋展開集訓。
中職今天發布新聞稿提及，會長蔡其昌表示，此次租借台北大巨蛋讓代表隊提前適應球場，2月3日至13日期間進行集訓、內部熱身賽和戰術演練，其中2月12、13日對外的自辦熱身賽已敲定邀請韓國職棒樂天巨人隊一軍進行交流，讓球迷不僅能一睹兩隊球員的風采，屆時場邊台、韓應援團也將是看點。
台韓雙方預計2月4日舉行宣告記者會，2月5日開始售票，目前初步規劃熱身賽票價從480元起，至內野熱區最貴僅880元，希望吸引更多球迷一起到台北大巨蛋為台灣隊加油。
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樂天巨人為韓國職棒在1982年創始球隊之一，隊史曾拿過兩次韓職總冠軍，近年來台韓棒球文化交流頻繁，樂天巨人應援團也曾與中職球隊合作進行主題日活動，讓台灣球迷感受到韓式應援的熱情與韓國文化的魅力。
目前規劃結束兩場自辦熱身賽後，2月14日起台灣隊將移動至同為人工草皮的天母棒球場持續集訓到2月18日，2月19日向大會報到，台灣隊首戰將於2月21日迎戰西班牙。（編輯：張雅淨）1140120
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