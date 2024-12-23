加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「舒淇橋」暫不拆 基隆中山人行陸橋油漆加強照明再現風華
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

陳子豪與味全龍隊完成簽約 保障平均月薪百萬元

2024/12/23 20:41（12/23 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職味全龍隊球團宣布與野手陳子豪簽10年總值破新台幣1.3億元合約。（中央社檔案照片）
中職味全龍隊球團宣布與野手陳子豪簽10年總值破新台幣1.3億元合約。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職今天正式公告野手陳子豪透過行使自由球員（FA）權利，從中信兄弟轉隊至味全龍，龍隊球團宣布與陳子豪簽10年總值破新台幣1.3億元合約，保障平均月薪百萬元，預計明年1月舉行記者會。

29歲野手陳子豪

陳子豪

  • 生日：1995年7月29日
  • 投打習慣：左投左打
  • 經歷：
    兄弟象（2013）、中信兄弟（2014-2024）、味全龍（2025-）
    2018中職最佳10人獎
    2020中職外野金手套獎
看更多
關閉
是今年季後自由球員市場搶手標的，總計5隊表態有意網羅，經過多階段議約最後確定改披味全龍隊戰袍。

龍隊今天正式公告與陳子豪完成合約簽訂，10年約總值破新台幣1.3億元，保障平均月薪百萬元，合約中有調升薪資機制，月薪有望破百萬元。

龍隊表示，與陳子豪的合約包含有條件式的可選擇在聯盟規範下重新議約，後續則設定有條件式的讓球員可再選擇行使自由球員資格，整體合約精神秉持保障雙方權益，並兼顧彈性，希望有助於整體自由球員市場活絡與發展。

陳子豪屬於A級球員，根據A級自由球員補償方式，為原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額的125%補償費，龍隊也已經提交25人名單給兄弟。（編輯：李亨山）1131223

#味全龍隊
#陳子豪
#自由球員
延伸閱讀
味全龍與陳子豪達成共識 10年合約總值1.3億元朱育賢轉隊味全龍 桃猿選擇投手呂詠臻作為補償詹子賢決定續留兄弟 台鋼雄鷹表達尊重並祝福陳韻文續留統一獅簽5年約 估合約總值4500萬元
陳子豪
兄弟重砲陳子豪轉戰味全龍 合約有望達10年陳子豪行使FA談超過6年長約 就個人因素再確認細節
中華職棒23日正式公告野手陳子豪透過行使自由球員（FA）權利，從中信兄弟轉隊至味全龍，龍隊球團宣布與陳子豪簽10年總值破新台幣1.3億元合約，保障平均月薪百萬元，合約中有調升薪資機制，月薪有望破百萬元。圖為陳子豪8月2日例行賽出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月23日
中華職棒23日正式公告野手陳子豪透過行使自由球員（FA）權利，從中信兄弟轉隊至味全龍，龍隊球團宣布與陳子豪簽10年總值破新台幣1.3億元合約，保障平均月薪百萬元，合約中有調升薪資機制，月薪有望破百萬元。圖為陳子豪8月2日例行賽出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月23日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
悍將公布3名新任外籍教練 後藤光尊任二軍教頭
105
更多編輯台推薦新聞：