陳子豪與味全龍隊完成簽約 保障平均月薪百萬元

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職今天正式公告野手陳子豪透過行使自由球員（FA）權利，從中信兄弟轉隊至味全龍，龍隊球團宣布與陳子豪簽10年總值破新台幣1.3億元合約，保障平均月薪百萬元，預計明年1月舉行記者會。

29歲野手 陳子豪 陳子豪 生日：1995年7月29日

投打習慣：左投左打

經歷：

兄弟象（2013）、中信兄弟（2014-2024）、味全龍（2025-）

2018中職最佳10人獎

2020中職外野金手套獎 看更多 關閉 是今年季後自由球員市場搶手標的，總計5隊表態有意網羅，經過多階段議約最後確定改披味全龍隊戰袍。

龍隊今天正式公告與陳子豪完成合約簽訂，10年約總值破新台幣1.3億元，保障平均月薪百萬元，合約中有調升薪資機制，月薪有望破百萬元。

龍隊表示，與陳子豪的合約包含有條件式的可選擇在聯盟規範下重新議約，後續則設定有條件式的讓球員可再選擇行使自由球員資格，整體合約精神秉持保障雙方權益，並兼顧彈性，希望有助於整體自由球員市場活絡與發展。

陳子豪屬於A級球員，根據A級自由球員補償方式，為原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額的125%補償費，龍隊也已經提交25人名單給兄弟。（編輯：李亨山）1131223