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自由球員陳子豪轉隊 中信兄弟選擇全額900萬元補償

2025/1/2 18:39（1/2 19:46 更新）
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中職球員陳子豪今年球季轉戰味全龍隊，兄弟2日決定補償方式為全額轉隊費的補償。（中央社檔案照片）
中職球員陳子豪今年球季轉戰味全龍隊，兄弟2日決定補償方式為全額轉隊費的補償。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職前中信兄弟陳子豪透過行使自由球員權利，今年球季順利轉戰味全龍隊，兄弟今天決定補償方式為全額轉隊費的補償，也就是陳子豪去年薪資的125%、新台幣900萬元。

原中信兄弟球團球員陳子豪於去年11月5日行使自由球員權利，去年12月23日與味全球團締結契約，為中職史上第6人透過自由球員制度成功轉隊，而且與味全龍隊合約長度達10年、總值新台幣1.3億元。

中信兄弟球團於今天決定補償方式為全額轉隊費補償，味全龍球團應支付中信兄弟球團轉隊費，為陳子豪去年度薪資總額的125%（未稅）、也就是新台幣900萬元，相關轉隊費補償按規定應於2月3日前完成。

對此中信兄弟球團回應，「最終根據名單考量，球團在有限時間內，經過縝密思考與多方討論，最終選擇以全額補償金，作為此次FA補償方案。」

味全龍隊在這次自由市場中網羅朱育賢、陳子豪2名重砲，之前樂天桃猿隊是選擇年度薪資總額的75%補償費、加上投手呂詠臻作為朱育賢轉隊的補償。另外，味全龍隊明天將為朱育賢、陳子豪舉辦加盟記者會。（編輯：吳協昌）1140102

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前中職中信兄弟隊球員陳子豪（圖）行使FA後轉戰味全龍隊，兄弟球團2日決定補償方式為全額轉隊費的補償，也就是新台幣900萬元。圖為陳子豪113年11月9日參加兄弟封王遊行活動畫面。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年1月2日
前中職中信兄弟隊球員陳子豪（圖）行使FA後轉戰味全龍隊，兄弟球團2日決定補償方式為全額轉隊費的補償，也就是新台幣900萬元。圖為陳子豪113年11月9日參加兄弟封王遊行活動畫面。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年1月2日
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