呂詠臻向樂天桃猿報到 選背號48重新出發

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中職球員呂詠臻作為FA補償球員轉戰樂天桃猿，今天呂詠臻到桃園棒球場向桃猿隊報到，並選定48號作為新背號，他昨天也透過影片向味全龍球迷道別，「我們讓這個環境一起變好。」

前樂天桃猿隊重砲朱育賢今年季後行使自由球員（FA）權利，並在12日正式轉戰味全龍隊，簽下4年總值新台幣4800萬元合約。補償方案部分，樂天桃猿隊選擇年度薪資總額的75%補償費及1名指定球員，選擇味全龍提交25人名單外的投手呂詠臻作為補償球員。

原本呂詠臻在味全龍隊的背號為40號，他今天正式向樂天桃猿隊報到，並選擇48號作為新背號。呂詠臻昨天也透過影片與味全龍球迷道別，他表示，「謝謝球迷一路對我的支持，雖然說離開味全，我還是會繼續努力，希望大家踴躍進場，不管是味全還是我要去的樂天桃猿，我們讓這個環境一起變好。」

呂詠臻是今年味全龍隊主力牛棚投手之一，本季出賽43場都是後援、投35局，拿下2勝3敗、9次中繼成功，防禦率3.60。之前桃猿副領隊沈鈺傑就曾說過，主要是看中呂詠臻近年在一軍的成績及一些進階數據，而且外貌也相當帥氣。（編輯：李亨山）1131226