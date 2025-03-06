自辦熱身賽陳晨威、林立猛打賞 桃猿擊退雄鷹

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職棒樂天桃猿隊今天與台鋼雄鷹隊在左訓棒球場打自辦熱身賽，桃猿隊陳晨威、林立、馬傑森都有猛打賞演出，加上投手群呂詠臻、莊昕諺等人好投，終場以7比2擊退雄鷹隊。

桃猿隊本來以1比2落後，不過6局下林立、林泓育敲出安打，攻下1分追平，加上投手暴投追加超前分，以3比2逆轉戰局；8局下桃猿隊更是靠著5支安打、1次保送，攻下4分大局，終場桃猿隊以7比2擊退雄鷹。

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此戰桃猿隊陳晨威先發擔任開路先鋒，3打數敲出3支安打，包含1支三壘安打、2支內野安打，第3棒林立也有3安猛打賞表現；第9棒馬傑森則是4打數敲出4支安打，包括1支二壘安打。

桃猿隊今天一共推出6名投手登板，包括李家明、邱駿威、呂詠臻、莊昕諺、陳柏豪、溫展樂，其中今年從味全龍轉戰桃猿隊、剛打完世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）的呂詠臻，在第6局登板飆出3次三振，另外出現1次保送；世界12強棒球賽國手莊昕諺則是投1局、演出3上3下。（編輯：陳政偉）1140306