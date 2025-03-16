加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

申皓瑋追平轟、再見安 中職熱身賽悍將10局搶勝

2025/3/16 17:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職今天在嘉義市球場進行的官辦熱身賽，樂天桃猿隊雖然靠著廖健富開轟領先到第9局，不過9下富邦悍將申皓瑋先敲出追平轟，10局下再敲出再見二壘安打，悍將以3比2獲勝。

2局上樂天桃猿隊的廖健富從力亞士（Roenis Elias）手中轟出陽春全壘打，先馳得點。不過一直到9局下，悍將的申皓瑋從呂詠臻手中轟出陽春砲，將戰局逼到延長賽突破僵局制，這是中職本季官辦熱身賽第3場延長賽，且每一場都有悍將參與。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

10局上桃猿隊由馬傑森先站上二壘，接著陳晨威擊出安打，攻下1分超前；不過10局下悍將的林澤彬犧牲觸擊成功，護送跑者到三壘，接著葉子霆敲出安打攻下追平分，范國宸獲故意四壞球保送後，申皓瑋從黃偉晟手中敲出再見二壘安打，終場悍將就以3比2擊退桃猿。

富邦悍將先發洋投力亞士今天用66球投5局，被敲出6支安打，包括廖健富的全壘打，投1次保送、1次三振，失掉1分。桃猿隊今天則是推出洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發，用65球投4.2局，被敲出4支安打，沒有出現保送，投出4次三振，沒有失分。（編輯：李錫璋）1140316

#中職
#申皓瑋
#呂詠臻
#富邦悍將
#葉子霆
#廖健富
#樂天桃猿隊
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
范國宸敲再見高飛犧牲打 悍將官辦熱身賽首勝
23
更多編輯台推薦新聞：