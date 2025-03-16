申皓瑋追平轟、再見安 中職熱身賽悍將10局搶勝

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職今天在嘉義市球場進行的官辦熱身賽，樂天桃猿隊雖然靠著廖健富開轟領先到第9局，不過9下富邦悍將申皓瑋先敲出追平轟，10局下再敲出再見二壘安打，悍將以3比2獲勝。

2局上樂天桃猿隊的廖健富從力亞士（Roenis Elias）手中轟出陽春全壘打，先馳得點。不過一直到9局下，悍將的申皓瑋從呂詠臻手中轟出陽春砲，將戰局逼到延長賽突破僵局制，這是中職本季官辦熱身賽第3場延長賽，且每一場都有悍將參與。

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10局上桃猿隊由馬傑森先站上二壘，接著陳晨威擊出安打，攻下1分超前；不過10局下悍將的林澤彬犧牲觸擊成功，護送跑者到三壘，接著葉子霆敲出安打攻下追平分，范國宸獲故意四壞球保送後，申皓瑋從黃偉晟手中敲出再見二壘安打，終場悍將就以3比2擊退桃猿。

富邦悍將先發洋投力亞士今天用66球投5局，被敲出6支安打，包括廖健富的全壘打，投1次保送、1次三振，失掉1分。桃猿隊今天則是推出洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發，用65球投4.2局，被敲出4支安打，沒有出現保送，投出4次三振，沒有失分。（編輯：李錫璋）1140316