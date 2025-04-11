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龍隊打爆獅隊 葉君璋：對手開賽守備瑕疵影響大

2025/4/11 22:15（4/11 22:51 更新）
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中華職棒味全龍隊11日與統一7-ELEVEn獅隊交手投打發揮，洋投艾璞樂（Tyler Eppler）（圖）先發6局無責失分奪勝投，率龍隊以15比2搶勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月11日
中華職棒味全龍隊11日與統一7-ELEVEn獅隊交手投打發揮，洋投艾璞樂（Tyler Eppler）（圖）先發6局無責失分奪勝投，率龍隊以15比2搶勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月11日
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職味全龍隊今天與統一7-ELEVEn獅隊交手投打發揮，洋投艾璞樂6局無責失分，吉力吉撈．鞏冠本季首轟出爐、2安3打點，龍隊以15比2搶勝，葉君璋點出對手開賽守備瑕疵影響大。

龍隊今天作客台北大巨蛋與獅隊交手，龍隊洋投艾璞樂（Tyler Eppler）先發展現壓制力，前4局僅被敲出2支安打、沒有失分，直到5局接連被敲出2支內野安打、高飛犧牲打失掉1分，但及時回穩沒有擴大失分。

艾璞樂今天總計用107球投6局，被敲出6支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，失掉1分非責失分，奪下個人本季首勝。

龍隊開賽就有得分攻勢，1局上李凱威率先敲出安打，陳子豪靠失誤上壘，1人出局後吉力吉撈．鞏冠安打送回第1分，郭嚴文二壘打添分，再靠著滾地球跑回第3分，龍隊5局上靠朱育賢二壘打再拿1分。

龍隊6局上再起攻勢，郭天信適時安打一棒送回2分，再靠著保送、陳子豪安打再拿2分，朱育賢敲出滾地球出局帶有1分打點，吉力吉撈．鞏冠補上2分砲，龍隊單局攻下7分、奠定勝基。

龍隊7、9局上再各拿2分拉開領先差距，順利搶下比賽勝利；吉力吉撈．鞏冠2安3打點，獲選單場MVP。

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龍隊總教練葉君璋表示，之前打獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）對戰沒有很好，布雷克投球有角度、指叉球投得不錯、並不好打，也點出今天1局上獅隊一個守備瑕疵影響很大，也幫龍隊製造機會。

龍隊陳子豪開季打擊狀況不算好，今天敲出1安貢獻2分打點，葉君璋認為這場每個人表現都不錯，也有感覺到陳子豪慢慢進入狀況，希望可以慢慢打出隊型。（編輯：龍柏安）1140411

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