朱育賢被龍隊下放二軍 賽前醫院檢查手肘發炎

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職味全龍隊今天將主力球員朱育賢下放二軍，他在完成千安隔天就有不適狀況，球團安排在今天去醫院檢查，龍隊球團稍早回報，初步檢查是手肘發炎的狀況，後續會再持續觀察。

今年球季透過FA從樂天桃猿隊轉隊到味全龍的朱育賢，順利在5日達成生涯千安里程碑，為中職史上第30人達成，且是史上第2名千安就是全壘打的球員。

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不過朱育賢在達成千安隔天比賽，就因為手部不適沒有出賽，朱育賢在9日、10日、昨天都有照常出賽，昨天還有2支安打表現。不過朱育賢今天賽前被球團下放二軍，他是在今天賽前練習結束之後，由球團人員陪同去醫院做之前已經安排好的檢查行程。

朱育賢下二軍之後，至少要10天後才能回一軍，他本季目前在一軍出賽7場，25打數敲出8支安打，包括1發全壘打，送回6分打點，打擊率達3成20。（編輯：李亨山）1140412