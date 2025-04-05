朱育賢開轟達成生涯千安里程碑 中職史上第2人

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職球員朱育賢本季透過FA轉戰味全龍，才剛開季沒多久，今天就在5局下轟出陽春全壘打，達成生涯千安里程碑，為中職史上第30人達成，也是史上第2名千安就是全壘打的球員。

33歲的朱育賢在去年季後行使自由球員權利，從樂天桃猿隊轉戰味全龍隊，今天對上富邦悍將的賽事是他開季第4場出賽，賽前生涯已經累積998支安打。朱育賢在2局下敲出二壘安打送回1分後，5局下更是從游霆崴手中轟出陽春全壘打，順利達成千安里程碑。

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而且生涯第1000安就是全壘打，朱育賢是中職史上第2人有此成就，上一人為在2020年達成千安里程碑的中信兄弟球員張志豪。此外，朱育賢開轟完成生涯第170支全壘打，目前生涯千安、百轟是中職史上第18人。

在朱育賢開轟繞壘回來後，他的兒子、女兒特地獻花送上驚喜。5局結束龍隊以8比0領先悍將。（編輯：李亨山）1140405

中華職棒味全龍隊朱育賢（中）5日在例行賽第5局轟出右外野方向陽春全壘打，完成中職生涯千安里程碑，回到本壘與休息區隊友擊掌致意、歡呼慶祝。中央社記者張新偉攝 114年4月5日

中華職棒味全龍隊5日在主場交手富邦悍將，龍隊打者朱育賢（右）5局轟出陽春砲，助隊得分也完成中職生涯千安里程碑，回到本壘後家人上前獻花祝賀。中央社記者張新偉攝 114年4月5日

中華職棒味全龍隊朱育賢（圖）5日在主場例行賽第5局時敲出右外野方向陽春全壘打，完成中職生涯千安里程碑。中央社記者張新偉攝 114年4月5日