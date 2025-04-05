朱育賢開轟達成生涯千安里程碑 中職史上第2人
2025/4/5 19:26（4/5 20:21 更新）
（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職球員朱育賢本季透過FA轉戰味全龍，才剛開季沒多久，今天就在5局下轟出陽春全壘打，達成生涯千安里程碑，為中職史上第30人達成，也是史上第2名千安就是全壘打的球員。
33歲的朱育賢在去年季後行使自由球員權利，從樂天桃猿隊轉戰味全龍隊，今天對上富邦悍將的賽事是他開季第4場出賽，賽前生涯已經累積998支安打。朱育賢在2局下敲出二壘安打送回1分後，5局下更是從游霆崴手中轟出陽春全壘打，順利達成千安里程碑。
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而且生涯第1000安就是全壘打，朱育賢是中職史上第2人有此成就，上一人為在2020年達成千安里程碑的中信兄弟球員張志豪。此外，朱育賢開轟完成生涯第170支全壘打，目前生涯千安、百轟是中職史上第18人。
在朱育賢開轟繞壘回來後，他的兒子、女兒特地獻花送上驚喜。5局結束龍隊以8比0領先悍將。（編輯：李亨山）1140405
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