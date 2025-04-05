王威晨生涯千安是再見安中職第1人 哽咽憶王光輝：能對天上爸爸交代[影]

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中信兄弟今天與統一獅隊鏖戰至延長賽第10局，王威晨10局下敲出再見安率隊以4比3搶勝，再見安就是千安為中職史上首人，他難掩情緒表示：「可以對天上爸爸有一點交代。」

兄弟隊今天繼續在主場洲際棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，兩隊攻勢往來，獅隊陳傑憲1局上敲出陽春砲，兄弟2局下靠著接連四壞保送、高宇杰二壘打送回2分，幫助球隊超前比數。

獅隊5局上邱智呈適時安打再將比數扳平，兄弟5局下靠著王威晨安打送回超前分，獅隊則在6局上靠著滿壘時陳重羽高飛犧牲打再度將比數扳平。

兩隊9局打完3比3僵持不下，10局上兄弟隊後援投手陳冠穎雖先投出保送，但接著製造雙殺、讓打者敲出滾地球出局、穩守不失分，10局下兄弟連獲得兩個故意四壞保送攻占滿壘，王威晨再見安幫助球隊搶勝，達成個人中職生涯千安里程碑。

王威晨單場5打數敲出3支安打，貢獻2分打點、為勝利打點，敲出生涯第2支再見安打，而以再見安打達成生涯千安里程碑，更是中職史上第1人。

王威晨站在賽後MVP頒獎台笑說，其實春訓時已經忘記差幾支安打就可以達成這個里程碑，直到開季才想到，過程沒有想這麼多，但坦言有點小小的壓力，「我覺得，可以對天上的爸爸（王光輝）有一點交代。」

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王威晨直言，這是完美的劇本，講到「要把千安里程碑獻給我爸爸」時一度哽咽，接著也謝謝家人、謝謝球迷，「謝謝你們進場為我們加油，我沒有讓你們失望。」

兄弟投手陳冠穎今天後援投1.1局沒被敲出安打，投出1次四壞保送，無失分，奪下個人中職生涯首勝。（編輯：龍柏安）1140405

影片來源：CPBL 中華職棒

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