朱育賢開轟達成千安 感謝洪一中曾豪駒：沒有他們我無法走到這

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職味全龍隊朱育賢今天用全壘打達成生涯千安里程碑，他賽後直呼沒有想到，他也感性感謝前東家，以及帶過他的總教練洪一中、曾豪駒，「沒有他們，我沒有辦法走到這一刻。」

味全龍隊今天與富邦悍將交手的賽事，賽前朱育賢生涯已經累積998支安打，他在2局下敲出二壘安打後，5局下更是從游霆崴手中轟出陽春全壘打，順利達成千安里程碑。生涯第1000安就是全壘打，朱育賢是中職史上第2人有此成就，上一人為張志豪。

賽後朱育賢直呼，沒有想到千安是全壘打，他提到，今天在第3局打席時，因為已經倒數1支，「其實有點想太多，下來後有先跟（林）智勝學長聊，加上比分拉開了，（第5局）當下打擊就是突然輕鬆許多，按照自己擊球策略全力去做揮擊。」

朱育賢指出，很高興可以用這個形式達成千安，「相信這也是一個過程，算是開啟我下半棒球人生。」朱育賢去年季後透過FA從樂天桃猿轉戰味全龍，他坦言，以前沒有想過會在桃猿隊以外的球隊達成千安，「因為我進職棒時沒有顯赫資歷，不知道自己可以堅持這麼久。」

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朱育賢表示，這一路上感謝指導過他的所有教練，也感謝前東家Lamigo、樂天球團，「還有洪一中總教練、曾豪駒總教練，沒有之前9年他們的叮嚀、嚴苛指導，我相信我沒辦法走到這刻。」朱育賢也感謝之前桃猿球迷的支持，「在我低潮時一直幫我加油，希望他們持續支持所愛的球員、球隊。」

朱育賢也感謝味全龍球團，「在我確定行使FA後網羅了我，葉總（葉君璋）也給我很多空間，讓我自己去做調整，給我滿大信任感，在場上可以展現自己。」（編輯：李亨山）1140405

影片來源：CPBL 中華職棒

中華職棒例行賽5日在天母棒球場由富邦悍將隊與味全龍隊交手，2局下，龍隊打者朱育賢敲出二壘安打，送回壘上跑者得分，這也是朱育賢中職生涯第999支安打。中央社記者張新偉攝 114年4月5日

中華職棒味全龍隊朱育賢（圖）5日在主場例行賽第5局時敲出右外野方向陽春全壘打，完成中職生涯千安里程碑。中央社記者張新偉攝 114年4月5日

中華職棒味全龍隊朱育賢（圖）5日以全壘打達成生涯千安里程碑，他賽後也感性感謝前東家及帶過他的總教練洪一中、曾豪駒，「沒有他們，我沒有辦法走到這一刻。」中央社記者張新偉攝 114年4月5日