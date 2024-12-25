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朱育賢：自由球員有壓力 期待新球季火花

2024/12/25 17:02
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職球員朱育賢透過自由球員制度轉戰味全龍隊，他今天表示，自己身歷其境之後確實感受到提出自由球員的壓力，但也盼盡自己心力幫助整個環境，很期待明年球季擦出的火花。

前樂天桃猿隊重砲朱育賢在今年季後行使自由球員（FA）權利，並在12日確定轉戰味全龍隊，這是中職史上第5人透過自由球員制度轉隊，簽下4年總值新台幣4800萬元合約。

朱育賢今天出席台北101觀景台「夢想高飛」特展活動時首度回應此事，他表示，相信自由市場的風氣對整個環境是好的，「當球團願意砸錢促進球員流動，代表被企業所認同，我覺得是好事。」

朱育賢指出，之前透過FA制度轉隊的林智勝、陳俊秀等學長，承受的壓力一定更大，「自己身歷其境之後，可以慢慢體會他們所承受的壓力，但希望能盡自己一份小小心力去幫助環境，把這個榜樣給做好，相信小球員們也會看到，原來打棒球可以有這麼多夢想。」

今年從世界12強棒球賽奪冠，到自由球員轉隊有好結果，朱育賢直呼「真的是豐收的一年！」朱育賢提到，明年1月初會去美國訓練，休賽季會把自己的狀態準備好，也很期待明年球季開始，「明年球季可能會非常有火花，就像之前元年龍象大戰那樣，球迷一定會比我們更期待。」

朱育賢指出，今年台北大巨蛋帶起的效應非常大，若往後市場可以愈做愈大，一定可以吸引更多球迷進場加油，「前面有很多學長打下來的江山、讓我們享受，我們慢慢也變得比較資深，希望把這個東西做好，讓後輩享受。」（編輯：李亨山）1131225

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