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樂天桃猿續約王牌洋投威能帝 農曆年後報到

2025/1/2 15:50（1/2 16:01 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊2日宣布與洋投威能帝（Pedro Fernandez）（圖）完成續約，他預計在農曆過年後向球隊報到。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年1月2日
中華職棒樂天桃猿隊2日宣布與洋投威能帝（Pedro Fernandez）（圖）完成續約，他預計在農曆過年後向球隊報到。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年1月2日
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職樂天桃猿隊今天宣布與洋投威能帝（Pedro Fernandez）完成續約，因他近2年穩定成績第一時間就啟動續約，威能帝預計在農曆過年後向球隊報到，加入春訓備戰今年新賽季。

威能帝於2023年季中加入樂天桃猿，去年是他第一個完整中華職棒賽季，整季出賽25場皆為先發登板，戰績10勝8敗，防禦率為3.50。球季結束後威能帝入選世界棒球12強多明尼加代表隊，在預賽面對台灣隊投出6局失1分的優質先發。

桃猿球團表示，威能帝這2年投球表現穩定，是球隊相當倚重的先發戰力，因此第一時間啟動續約，並在近日達成合約共識。威能帝目前仍在自主訓練，預計在農曆年後向球隊報到，並投入春訓。威能帝表示，非常開心能夠回到台灣打球，也迫不及待和球迷們見面。

此外，樂天桃猿隊在去年底就已經宣布簽下波多黎各籍左投霸鉧德（Jonathan Bermudez），他在今年曾入選世界12強代表隊，也是預計在農曆年後向球隊報到、投入春訓。（編輯：陳政偉）1140102

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