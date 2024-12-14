陳韻文續留統一獅簽5年約 估合約總值4500萬元

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）今年季後行使自由球員權利（FA）的29歲投手陳韻文今天確定續留中職獅隊，領隊蘇泰安說，達成合約共識、簽5年合約，大家心情也較安定；陳韻文合約總值推估新台幣4500萬元。

陳韻文為統一7-ELEVEn獅隊近年倚重的終結者，行使自由球員權利後，有4隊接觸，蘇泰安表示，合約細節後續一併公布。

是否由於有其他球隊開價而加碼留人，蘇泰安說，原本就是持續談約中，陳韻文是球隊很重要戰力，希望全力留人，很開心達成合約共識。後續春訓接著開始，希望陳韻文調整狀況到最好、面對新球季。

陳韻文是獅隊2014年選秀首輪指名，2019年到2021年間完成救援王3連霸，本季一軍後援出賽39場，戰績2勝4敗，有10次救援成功，防禦率4.59，為目前中華職業棒球大聯盟救援紀錄保持人（154次）。（編輯：李明宗）1131214