朱育賢正式轉戰味全龍 4年合約總值4800萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒球員朱育賢今年季後行使自由球員（FA）權利，今天中職聯盟正式宣布朱育賢從樂天桃猿隊轉戰味全龍隊，這是中職史上第5人透過自由球員制度轉隊，簽下4年總值4800萬元合約。

33歲野手朱育賢2015年中職季中選秀第7輪被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）選中，進職棒後每年都固定雙位數以上全壘打火力輸出。朱育賢今年球季結束後行使自由球員權利，經過與各球團洽談之後，味全龍領隊丁仲緯在10日證實已經達成共識。

今天中華職棒正式公告，朱育賢確定轉戰味全龍隊，預計於明年1月舉行加盟記者會，他是中華職棒史上第5個透過自由球員制度轉隊的球員，之前依序為林智勝、鄭達鴻、賴鴻誠、陳俊秀；這也是繼去年底陳俊秀轉戰中信兄弟之後，再度有樂天桃猿球員透過自由球員制度轉隊。

味全龍球團表示，與朱育賢的合約為4年，4年合約總值含激勵獎金共新台幣4800萬元；另外，補償的25人名單已提交聯盟。

朱育賢為A級自由球員，根據A級自由球員補償方式，為原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額的125%補償費。（編輯：李亨山）1131212