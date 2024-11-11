朱育賢提FA有煎熬也有意涵 後段順位努力也有機會

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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）樂天桃猿隊32歲野手朱育賢確定行使自由球員（FA）權利有過煎熬，他坦言可能是最後一次機會，也盼讓後段順位入選的球員知道，只要努力、人人有機會；桃猿隊開出至少3年合約留人。

桃猿隊強打者朱育賢趕在期限最後一天，確定執行自由球員（FA）權利，他受訪表示， 這幾天很煎熬，也跟很多人討論，還是決定行使的理由，也是覺得這可能是最後一次機會了。

朱育賢是Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）2015年選秀第7輪指名選手，也是桃猿隊選秀「7輪奇蹟」代表人物之一，他表示，希望藉由行使自由球員權利讓整個環境更好，不會因為順位覺得沒有空間，只要透過努力、把握機會，人人都有機會達標。

朱育賢入選世界12強棒球賽台灣隊，他表示，不希望因為個人小事情影響大家，「我們有更重要的目標要完成」，希望大家把目光放在12強賽，球員們都做足的準備，花了休息時間備戰，背負著榮耀面對比賽。

桃猿隊副領隊沈鈺傑表示，一直到今天都還有持續跟朱育賢討論，今年是朱育賢的重要時刻，領隊也表示會全力慰留，目前開出的合約至少3年，希望能讓朱育賢安心的在球隊中打拚。（編輯：陳政偉）1131111