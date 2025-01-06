少了重砲朱育賢 桃猿對張趙紘、何品室融有期待

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職樂天桃猿隊今年球季少了朱育賢這名重砲，不過桃猿副領隊沈鈺傑今天表示，去年因傷缺席的成晉確定可趕上春訓，也對2名新秀張趙紘、何品室融寄予厚望，希望可以頂上。

朱育賢去年底透過行使自由球員權利轉戰味全龍隊，讓樂天桃猿隊少了1名重砲。不過桃猿副領隊沈鈺傑今天表示，並不擔心球隊戰力，目前外野有林立、陳晨威及去年受傷的成晉，還有一壘手廖健富、林智平，以及二壘手林子偉。

沈鈺傑提到，「看新人頂不頂得上來，去年（選秀）這樣子選，也是有在為球隊未來打算，像張趙紘、何品室融，我們也有派何品去打冬盟，打得還不錯。」沈鈺傑也指出，大家比較期待張趙紘，「就是一個大砲，也可以守一壘，以及二、三壘，看哪個位置比較適合他，期待這2個新人。」

而去年因為左膝韌帶斷裂傷缺席整個球季的成晉，沈鈺傑指出，因為成晉已經一整年沒有比賽，「也是要看一下他的狀況，春訓可以趕得上，他現在就可以了，但1年沒有打還是會擔心。」

樂天桃猿隊將在2月15、16日第8度赴日本石垣島與日職羅德隊打交流賽，相較於去年派出二軍年輕選手為主的陣容，沈鈺傑指出，因為這次羅德隊都會派一軍，「他們要求我們也要一軍，但有些要參加（WBC）資格賽的就不會去。」

投手方面，沈鈺傑表示，會有10人去石垣島交流賽，主要是一軍陣容，像是透過FA補償選進的呂詠臻，還有黃子鵬、陳冠宇等主力投手，捕手則是張閔勛、宋嘉翔；而桃猿隊寄予厚望的新秀張趙紘、何品室融也在石垣島名單中。（編輯：張雅淨）1140106