加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明天起水氣漸增高山可能零星降雪 連假後整週偏溼
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

劉基鴻敲超前安助龍3連勝 前面有朱育賢很安心

2025/4/4 20:55（4/4 21:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將與味全龍4日在天母棒球場交手，龍隊劉基鴻（圖）單場4打數敲出1支安打、貢獻1分打點，為勝利打點，率隊以3比2逆轉擊敗悍將，收下3連勝。中央社記者翁睿坤攝　114年4月4日
中華職棒富邦悍將與味全龍4日在天母棒球場交手，龍隊劉基鴻（圖）單場4打數敲出1支安打、貢獻1分打點，為勝利打點，率隊以3比2逆轉擊敗悍將，收下3連勝。中央社記者翁睿坤攝　114年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒味全龍隊今天靠著劉基鴻敲出超前安打，終場以3比2擊退富邦悍將，奪下開季3連勝。今年龍隊多了朱育賢、陳子豪，劉基鴻表示，「打起來很放心。」

悍將在3局上展開攻勢，陳真敲二壘安打後，李宗賢補上安打攻下1分；4局下龍隊的吉力吉撈．鞏冠、郭嚴文敲安打後，曾聖安擊出高飛犧牲打，送回生涯首打點，追平比數。

5局上悍將陳真從艾璞樂（Tyler Eppler）手中轟出陽春砲，球隊再次取得領先。

不過7局下龍隊先是靠著連續安打，接著郭天信擊出滾地球造成二壘手李宗賢守備失誤，此時登板的投手賴智垣出現暴投奉送1分，劉基鴻再敲安打送回超前分，終場龍隊就以3比2擊退悍將，奪下3連勝，也終止悍將的2連勝。

劉基鴻獲選為單場MVP，他表示，第7局打席上場前，情蒐、教練都有提供策略，隊友吉力吉撈．鞏冠更對他說一句：「Have Fun！叫我開心去打，專注好那顆球。」

本季龍隊網羅2名FA球員，打造3到6棒朱育賢、劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠、陳子豪的堅強打線，劉基鴻承認，打起來很放心，「前2場朱哥都有打點，上去不會那麼緊張，打不好後面還有吉力、子豪，所以就是大膽去發揮。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於打最重要的第4棒，劉基鴻說：「教練信任我，就在場上好好發揮。」目前龍隊拉出開季3連勝，劉基鴻也認為，團隊氛圍一直都很好，「休息室有智勝學長很嗨、炒熱我們的氣氛，不管落後、領先氣氛都保持得很好。」

龍隊先發投手艾璞樂此戰用92球投6局，被敲出5支安打，投1次保送、5次三振，失2分演出優質先發，無關勝敗，勝投由林子昱拿下。（編輯：龍柏安）1140404

#中華職棒
#朱育賢
#味全龍隊
#陳真
#富邦悍將
#劉基鴻
#吉力吉撈．鞏冠
#李宗賢
#味全龍
#陳子豪
中華職棒富邦悍將與味全龍4日在天母棒球場交手，龍隊朱育賢（圖）單場4打數2安打，助隊終場以3比2擊敗悍將。中央社記者翁睿坤攝　114年4月4日
中華職棒富邦悍將與味全龍4日在天母棒球場交手，龍隊朱育賢（圖）單場4打數2安打，助隊終場以3比2擊敗悍將。中央社記者翁睿坤攝　114年4月4日
中華職棒富邦悍將4日在天母棒球場與味全龍交手，龍隊曾聖安（前）4局下敲出高飛犧牲打，生涯首打點出爐，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者翁睿坤攝　114年4月4日
中華職棒富邦悍將4日在天母棒球場與味全龍交手，龍隊曾聖安（前）4局下敲出高飛犧牲打，生涯首打點出爐，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者翁睿坤攝　114年4月4日
中華職棒富邦悍將4日在天母棒球場對上味全龍，龍隊靠著整場11支安打加上投手群有效壓制，終場以3比2拿下勝利，賽後球員於場中擊掌慶祝。中央社記者翁睿坤攝　114年4月4日
中華職棒富邦悍將4日在天母棒球場對上味全龍，龍隊靠著整場11支安打加上投手群有效壓制，終場以3比2拿下勝利，賽後球員於場中擊掌慶祝。中央社記者翁睿坤攝　114年4月4日
劉基鴻
蔣少宏轟追平2分砲 中職官辦熱身賽龍隊勝桃猿曾子祐守三壘適應視角 與林子偉張育成搭守備安心
吉力吉撈．鞏冠
龍聖先發4局無失分 龍官辦熱身賽擊敗桃猿搶首勝中職熱身賽蘇智傑敲逆轉三壘安打 助獅隊擊退龍
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陳子豪敲轉隊首安 盼與朱育賢一起千安笑言有壓力
24
更多編輯台推薦新聞：