劉基鴻敲超前安助龍3連勝 前面有朱育賢很安心

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒味全龍隊今天靠著劉基鴻敲出超前安打，終場以3比2擊退富邦悍將，奪下開季3連勝。今年龍隊多了朱育賢、陳子豪，劉基鴻表示，「打起來很放心。」

悍將在3局上展開攻勢，陳真敲二壘安打後，李宗賢補上安打攻下1分；4局下龍隊的吉力吉撈．鞏冠、郭嚴文敲安打後，曾聖安擊出高飛犧牲打，送回生涯首打點，追平比數。

5局上悍將陳真從艾璞樂（Tyler Eppler）手中轟出陽春砲，球隊再次取得領先。

不過7局下龍隊先是靠著連續安打，接著郭天信擊出滾地球造成二壘手李宗賢守備失誤，此時登板的投手賴智垣出現暴投奉送1分，劉基鴻再敲安打送回超前分，終場龍隊就以3比2擊退悍將，奪下3連勝，也終止悍將的2連勝。

劉基鴻獲選為單場MVP，他表示，第7局打席上場前，情蒐、教練都有提供策略，隊友吉力吉撈．鞏冠更對他說一句：「Have Fun！叫我開心去打，專注好那顆球。」

本季龍隊網羅2名FA球員，打造3到6棒朱育賢、劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠、陳子豪的堅強打線，劉基鴻承認，打起來很放心，「前2場朱哥都有打點，上去不會那麼緊張，打不好後面還有吉力、子豪，所以就是大膽去發揮。」

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至於打最重要的第4棒，劉基鴻說：「教練信任我，就在場上好好發揮。」目前龍隊拉出開季3連勝，劉基鴻也認為，團隊氛圍一直都很好，「休息室有智勝學長很嗨、炒熱我們的氣氛，不管落後、領先氣氛都保持得很好。」

龍隊先發投手艾璞樂此戰用92球投6局，被敲出5支安打，投1次保送、5次三振，失2分演出優質先發，無關勝敗，勝投由林子昱拿下。（編輯：龍柏安）1140404

中華職棒富邦悍將與味全龍4日在天母棒球場交手，龍隊朱育賢（圖）單場4打數2安打，助隊終場以3比2擊敗悍將。中央社記者翁睿坤攝 114年4月4日

中華職棒富邦悍將4日在天母棒球場與味全龍交手，龍隊曾聖安（前）4局下敲出高飛犧牲打，生涯首打點出爐，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者翁睿坤攝 114年4月4日