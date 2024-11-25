12強朱育賢用守備貢獻 世界冠軍成最棒生日禮物

（中央社記者楊啟芳東京25日電）世界棒球12強賽台灣隊一壘手朱育賢昨天演出再見美技雙殺，奪冠瞬間興奮振臂，這也成為他最棒的生日禮物，雖然這次打擊狀況不好，但他用守備幫助台灣，「這個回憶是永久的。」

朱育賢是這次12強台灣隊第2年長球員、僅次於陳冠宇，其中也是野手最年長，剛好明天是33歲生日，在生日前夕拿下世界冠軍，成為最好的禮物。

昨晚台日冠軍戰朱育賢接替跑壘受傷的潘傑楷守一壘，9局下一壘有人時，栗原陵矢擊出平飛球，朱育賢接殺後馬上踩一壘、演出再見美技雙殺守備。

處理台灣隊奪冠的最後一個守備，朱育賢說：「當下腦海中已經有想過，如果打過來要怎麼處理，那顆剛好直接接殺、踩壘包確定雙殺守住勝利，當下真的滿開心的，因為我們辦到了。」朱育賢指出，大家從一開始不被看好，到一路打到東京、拿到世界第一，「這個回憶是永久的。」

這次賽會朱育賢打擊狀況不佳，不過鎮守一壘頻頻貢獻美技，昨天更是守下最後一球，他直言，狀況沒有調整好，幸好沒造成球隊不好的情況，自己打擊沒有發揮，守備上盡全力幫助球隊，「很開心最後一刻幫隊友守下來，我們成為台灣人的驕傲。」

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台灣隊從預賽開始分別擊退韓國、美國及日本等世界棒球強權，朱育賢認為，「球真的是圓的，在還沒開打之前都很難說，很多人都沒想到我們會贏，甚至沒讓他們（日本）拿下任何分數，這場勝利是屬於大家的。」

朱育賢提到，其實在預賽首戰陳晨威、陳傑憲對韓國隊開轟，「從那一刻起就發現我們這次不一樣，這次大家真的帶著百分百決心去比賽，把最好一面呈現給球迷朋友看。」他也感性地說：「國（旗）歌可以在最後一天的最後一場響起，我覺得是很值得驕傲的。」（編輯：張雅淨）1131125