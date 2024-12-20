味全龍與陳子豪達成共識 10年合約總值1.3億元

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中職味全龍今天宣布，與自由球員陳子豪達成共識，合約長度達10年、總值新台幣1.3億元。味全龍季末網羅朱育賢、陳子豪2名重砲，領隊丁仲緯指出，打擊火力是重點補強。

味全龍球團今天宣布，與選手陳子豪達成年限10年，總值1.3億的合約共識，相關內容完成程序後公布。陳子豪也是繼朱育賢後，今年球季結束後第2個成功轉隊的自由球員，也是史上第6人，且陳子豪、朱育賢都是轉隊至味全龍。

味全龍領隊丁仲緯今天接受中央社記者訪問時表示，提供長達10年的合約主要是看重陳子豪的價值，也是球團對他的肯定，「雙方在討論過程中，主要是討論如何去讓雙方能夠合作長久、讓雙方合約有個彈性。」

這次合約中最大重點就是有選擇權、逃脫權，對球員、球團都有保障，丁仲緯說：「希望把這樣的制度帶到中華職棒球員合約內，我記得（以前中職）目前是沒有這樣的條款。」

今年簽下了2名自由球員，丁仲緯則說：「我們今年度檢討時，打擊火力是需要的重點補強，內部做討論之後決定方向，市場上有這樣的選手補足這樣的缺口，就往這方面去努力。」

如今總算塵埃落定，丁仲緯表示，很開心能簽下這2名選手，雖然一開始目標就是朱育賢、陳子豪2人，但他也承認：「的確沒有想到都可以簽下。」（編輯：龍柏安）1131220