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曾豪駒續留樂天桃猿簽複數年約：不管在哪大家同為台灣棒球努力

2024/12/13 12:06（12/13 12:48 更新）
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曾豪駒確定與中職樂天桃猿隊續約、為複數年約，他13日表示，很感謝球團的信任，未來可以繼續幫助球隊，至於接下來會是什麼職務，就看球隊決定，不管在哪個位置，都會做好自己的事情。圖為曾豪駒率隊打世界12強棒球賽畫面。（樂天桃猿提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月13日
曾豪駒確定與中職樂天桃猿隊續約、為複數年約，他13日表示，很感謝球團的信任，未來可以繼續幫助球隊，至於接下來會是什麼職務，就看球隊決定，不管在哪個位置，都會做好自己的事情。圖為曾豪駒率隊打世界12強棒球賽畫面。（樂天桃猿提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）曾豪駒確定與中職樂天桃猿隊續約、為複數年約，曾豪駒感謝球團信任，這兩年多名桃猿球員轉隊，曾豪駒表示，大家都有不錯的交情，不管在哪共同目標就是為台灣棒球努力。

樂天桃猿隊今天公布與曾豪駒續約，先前傳出有其他球隊有意網羅曾豪駒，他今天受訪表示，僅是稍微交換意見，與桃猿續約的決定這2天決定，很感謝球團的信任，未來可以繼續幫助球隊，至於接下來會是什麼職務，就看球隊決定，不管在哪個位置、做好自己的事情。

曾豪駒今年率台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，接下來明年也將續掌兵符帶台灣隊打世界棒球經典賽資格賽，曾豪駒表示，球隊全力支持他把資格賽任務完成，也很感謝球隊。曾豪駒確定與桃猿簽下複數年合約，至於合約細節，曾豪駒表示以球團公布為準。

桃猿隊近年多名球員陸續轉隊，包括陳俊秀、朱育賢等人，曾豪駒表示，很多球員都是從Lamigo時期開始建立不錯的感覺，不管在哪個地方都是為台灣棒球努力，大家都有共同的目標，剩下的就是做好該做的事情。

曾豪駒今天受邀新北U18棒球邀請賽擔任球評，他表示，現在台灣青棒球員能力提升很多，也有跟運科機構合作，投手、野手都有很大的進步；主播台初體驗，他也笑說，凡事都有第一次，也不用太擔心，交給主播去掌控場面就好。（編輯：陳政偉）1131213

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