經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）世界棒球經典賽資格賽將於明年2月開打，今天在中華職棒召開35人名單選訓會議，台灣隊總教練曾豪駒表示，資格賽名單幾乎與12強不同，僅陳傑憲1人重複，他有相當高的意願。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽共有8支隊伍，分成2組進行，其中在台灣進行的賽事，包括地主台灣、南非、尼加拉瓜與西班牙，從明年2月21日進行至25日。小組資格賽將採循環賽，分組第1直接晉級會內賽，排名2、3的球隊則要在最後一天再次對決，贏家才能搶下最後一張晉級門票。

35人名單選訓會議今天在中華職棒進行，雖然中職不公布名單，要等28人最終名單出爐才會公布。不過曾豪駒表示，WBC資格賽與世界12強棒球賽的球員陣容幾乎不同，「目前規劃由另一批球員組成來出征資格賽，因為12強選手從今年開季打到12強，關機比較晚。」

曾豪駒透露，唯一重複的球員就是12強「台灣隊長」、大會MVP陳傑憲，「我們有去問他，他有非常高的意願，當然這次12強大家都看到他的表現，包括對球隊的重要性，對團隊有很好的渲染力，希望延續這個氣勢，目標就是前進經典賽。」

曾豪駒提到，希望經由這次經典賽資格賽的新陣容，能讓台灣隊的人才庫更擴張，未來組成更好的國家隊。至於35人名單的位置分布，曾豪駒指出，投手20人、捕手3人、內野手7人、外野手5人，其中旅外選手有12至13人。

教練團組成方面，則是與世界12強棒球賽一樣，包括投手教練林岳平、王建民，以及打擊教練彭政閔、高國輝等人。（編輯：張雅淨）1131211