王建民有意願續任WBC資格賽教練 讚青棒球員程度佳

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（中央社記者楊啟芳新北5日電）NIKE台灣青棒菁英訓練營今天在三重棒球場進行，王建民也擔任教練團指導青棒球員。被問到經典賽資格賽是否繼續在台灣隊擔任教練，王建民直言有意願，「應該都是原班人馬」。

王建民過往就參加過好幾次NIKE台灣青棒菁英訓練營，旅美好手陳柏毓也是從小看到大，王建民今天表示，「記得柏毓那時候連續來好幾年，時間過得很快。」王建民認為，現在青棒投手速度成長很快，且很多學校都有加入運科中心，跟以前落差滿大。

王建民也提到，現在的年輕選手比較活潑，比較敢表達自己想法，「以前選手比較制式化，但現在給的回饋比較多。」

征戰完世界12強棒球賽之後，明年2月底再有世界棒球經典賽（WBC）資格賽，王建民提到自己有意願繼續擔任教練，「（教練團）應該是都是原班人馬。」

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談到這次帶領12強投手群繳出好投，王建民指出，「給他們多一點信心，有些人可能在牛棚時丟不好，但是每個投手都需要比賽感覺，跟練習是不一樣的，所以就是盡量給他們信心。」王建民也強調，每個選手都有他的工作，投手群才會變得更團結。

被問到為何12強冠軍戰的終結者是派出林凱威、而不是吳俊偉。王建民說明，因為當時吳俊偉連續好幾局都在幫助張奕進行準備，投球量也慢慢增加，所以是因應臨場狀況派出林凱威關門。（編輯：張雅淨）1131205