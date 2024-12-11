參加經典賽資格賽 蔡其昌：陳傑憲表達強烈使命感

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（中央社記者王揚宇台北11日電）經典賽資格賽台灣隊35人名單，12強冠軍陣容僅「台灣隊長」陳傑憲名列其中。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌今天受訪說，12強的國手應該要好好休息，陳傑憲有強烈意願與使命感，若繼續出任隊長，對國家隊有很大幫助。

此外，外界關注是否會邀請有台灣血緣的大聯盟球星卡洛爾（Corbin Carroll）、費柴德（Stuart Fairchild）效力台灣隊。蔡其昌表示，他們是大聯盟的選手，比較適當的邀請時間應該是經典賽的正賽，目標應該放在2026年，未來的一年會跟他們保持聯繫，期盼能參與國家隊，因此這次不會有他們。

世界棒球經典賽資格賽台灣隊35人名單今天經過選訓會議出爐，總教練曾豪駒表示，這次選手陣容也是偏年輕，接近30歲的選手不多，第一階段集訓時間還要跟各球團溝通。

對此，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌，今天在立法院受訪指出，他聽曾豪駒的想法，考量這次入選世界12強棒球賽的選手，都是從今年春訓一路打到12強的冠軍，關機時間比人家晚，如果又參加明年的經典賽資格賽，開機時間又得比別人早，這對選手的健康與職業生命影響比較大。

蔡其昌說，考量應該要讓選手好好休息，因此選訓委員從另一批優秀選手挑出國手名單，如果這些優秀選手有機會參與國際賽事，這有助國家隊人才庫的厚實，他尊重教練團與選訓委員的決定。

但蔡其昌說，陳傑憲表達強烈意願與使命感，想要再次為國爭光、代表國家出賽，他認為選訓委員很難拒絕、會選擇陳傑憲。

媒體詢問，是否支持陳傑憲續任經典賽資格賽的台灣隊隊長，蔡其昌指出，「當然阿」，如果陳傑憲能繼續出任隊長，對國家隊有很大的幫助。

至於是否邀請旅美好手鄭宗哲、陳柏毓，蔡其昌認為，之前有私下聊過，他們很願意接受邀請，就他所知，他們應該很有機會入選，但還需要跟所屬球團進一步溝通。

蔡其昌最後提到，曾豪駒與選訓委員應該都秉持12強選才的原則，包括球員意願、球員身體狀況有無健康，以及所屬球團隊於選手的使用規則與限制，是否符合教練團在未來比賽的調度使用。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽共有8支隊伍，分成2組進行，其中在台灣進行的賽事，包括地主台灣、南非、尼加拉瓜與西班牙，從明年2月21日進行至25日。（編輯：楊凱翔）1131211