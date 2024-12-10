鎩羽而歸到笑傲東京 3屆12強展現台灣棒球夢不滅

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文、攝影：中央社記者張新偉

台灣棒球好手群起衝入東京巨蛋場內歡慶奪冠，如夢似幻的場景在眼前真實上演。從2024世界12強棒球賽台灣隊球員名單公布開始，「鍵盤教練」罵聲連連，這支球隊一路不被看好，直到首戰抗韓打出驚奇，一路勢如破竹、前進東京，網路上「道歉表」如雪片般飛來，終於在各界見證下勇奪世界冠軍，寫下屬於台灣棒球的新篇章。

回顧3屆12強賽 終於拚到世界第一

世界12強棒球賽與奧運、WBC經典賽並列棒球國際一級賽事，2015年為首屆12強賽事，後續每隔4年舉辦一次，受到COVID-19疫情影響，原定2023年登場的第3屆12強賽延至今年舉行。

這3屆12強台灣都有參與，且是預賽舉辦地之一。2015年首屆台灣隊成員皆是一時之選，令球迷信心滿滿，可惜最終難以突圍、止步預賽。2019年第2屆靠著投手江少慶、張奕的好表現挺進日本複賽，但後續面對美國關鍵戰役吞敗，最終以第5名作收。

2024第3屆B組預賽在新穎的台北大巨蛋展開，台灣隊以4勝1敗挺進超級循環賽，接著在日本東京巨蛋擊敗美國，複賽戰績1勝2敗，比較對戰優質率（TQB）後晉級冠軍戰。

2015第1屆世界12強棒球賽台灣隊無緣晉級，在台中洲際棒球場神色落寞。

2019第2屆12強賽台灣隊前進東京複賽，最終以第5名作收，相較首屆已跨出相當大的一步。

預賽、複賽連2次與日本碰頭皆未能取勝的台灣隊，冠軍戰靠著林家正、陳傑憲的全壘打，加上林昱珉、張奕、林凱威、陳冠宇等投手合力封鎖，最終以再見雙殺、4比0完封日本武士隊，贏得世界冠軍（Global Champions）。

無數台灣民眾透過電視、網路或戶外大螢幕轉播，見證了Team Taiwan從不被看好到奪冠的波折與艱辛。台灣隊優異表現不僅中斷日本武士隊國際賽27連勝，亦寫下台灣棒球史最佳成績，球員、教練團、情蒐小組、隊上的心理及營養等專家，都是攜手成就偉業的功臣。

2024第3屆12強冠軍戰，台灣隊終於迎來世界第一的榮耀，隊長陳傑憲（前）在確定奪冠瞬間衝向內野與隊友慶祝。

承先啟後 新一代棒球英雄來了

攤開台灣棒球史，英雄榜不斷翻新。老球迷心中的台灣之光王建民、「中職先生」彭政閔如今已轉任教練；中職全壘打王「大師兄」林智勝也曾是台灣隊長，在首屆12強預賽砲轟古巴留下生涯代表作，現在仍在中職打拚。

2013年WBC經典賽王建民、彭政閔、林智勝面對日本，留下1分飲恨的遺憾，這份遺憾透過他們的言傳身教轉化，培育出一批批新世代好手。2024年12強台灣隊的組成一度因多位好手負傷退出、名單異動，讓各界不抱期待，最終在每個人各司其職、通力合作下，展現「棒球是團隊運動」的核心精神，打下一場場精彩好球。

2015年12強預賽，「大師兄」林智勝在迎戰強敵古巴時驚天一轟，助隊拿勝也成生涯代表作之ㄧ。

10年前曾見證21U世界盃經典賽台灣奪冠的陳傑憲（右），10年後再於世界12強賽為台灣打下冠軍，優質表現更獲選賽會MVP（左）。

本屆台灣隊長陳傑憲曾參與2014年21U世界盃棒球賽，見證球隊以9比0擊敗日本摘冠；那場比賽也是台灣成棒層級首度在正式世界性賽事奪冠。10年後，他率領台灣隊抗韓克日拿下世界冠軍，他也獲選MVP拿下4座個人獎。

回顧本屆12強台灣打擊戰力，連兩屆入選的林立展現破壞力；中職盜壘王陳晨威砲管升級，在預賽對韓國轟出驚天滿貫砲；潘傑楷在各界質疑聲中首度入選，但他用表現說話，最終在32打數中敲10安打，包含1發全壘打，打下2打點，打擊率3成13，成功扭轉輿論風向。

2019年12強賽林立（右）打擊率2成11，在2024年12強林立（左）32個打數共敲10安，包含1發全壘打、打下7打點，打擊率3成13，展現升級後的強勁火力。

中職盜壘王陳晨威2024年12強共敲出8支安打，包含1發關鍵滿貫砲、打下5分打點，同時也展現盜壘功力，不僅與隊友林立完成雙盜壘，還差點盜回本壘、嚇壞對手。

越被質疑就越努力拚出自己的潘傑楷。

陳傑憲也是手感火燙，12強每出賽必敲安，更在冠軍戰轟出3分砲，助隊奠定勝基，賽後手持國旗難掩開心。

投手群也是一大亮點，不僅有優質先發，還有「鐵牛棚」，加上教練靈活調度應變，挺過一場場硬仗。

「骰到6」的郭俊麟也屬於21U金牌世代，有旅日經歷的他2015年曾參與首屆12強。側投手黃子鵬同樣走過21U，2017年投身中職，2021年再從中繼轉任先發，成為球隊王牌。他們都曾有過低潮，但從未放棄，今年攜手為台灣守下一座座城池。

旅日多年的張奕曾在2019年第2屆12強賽叱吒風雲，後續歷經低潮，被日職放到「戰力外」，今年重返中職並獲選為12強國手，以中繼投手身份出賽5場，主投8局共奪下3勝，兩屆12強累積跨屆5勝，成為名副其實的勝投王，也翻轉日職球團印象。

2015年郭俊麟（左）面對義大利與波多黎皆是先發出賽，拿下1勝；2024年郭俊麟（右）轉為中繼，在對澳洲與日本時登板。

2014年21U的黃子鵬（左）以後援為主，2024年12強的黃子鵬（右）扛起先發重責，累計主投12局，戰績1勝1敗。

「防禦率0的那個男人」張奕在2019年12強賽（左）驚豔四方，隨後歷經高低起伏，2024年再現好身手，兩屆12強累積5勝成名副其實的12強勝投王。

林凱威同是連續兩屆12強國手，曾有旅美經歷的他在本屆賽事為台灣成功關門、守住冠軍金盃。唯一12強3屆元老的陳冠宇則從小老弟變成老大哥，終於在今年見證台灣隊的無上榮耀時刻。

被視為Ace王牌投手、寧願罰款也要保留至冠軍決戰的「玉米」林昱珉，表現也沒令人失望，預賽首役對韓國先發4.2局僅失2分，冠軍戰先發抗日1分未丟，開賽連抓6個出局數展現壓制力，外界預估林昱珉距離大聯盟只差一步。

12強3代元老陳冠宇從2015年（左）先發到2019（右）、2024年（中）成為中繼鐵牛棚之一，展現老大哥「陳陳大丈夫」的穩定感。

林凱威2019年（左）首戰12強，防禦率高達20.25，2024年（右）大幅降低防禦率至1.80，在世界面前證明歷練後的成長。

2024年12強有旅美好手林昱珉披上國家隊戰袍為台灣而戰，場上不時展現身為王牌投手的霸氣。

固若金湯的守備表現亦是這次賽事球迷津津樂道的部分，陳傑憲、陳晨威等人紛紛上演精彩守備，來自中信兄弟的「黃金二游」江坤宇、岳東華多次展現好默契演出美技，化解對手得分機會。

本壘指揮官林家正15歲就獨自赴美發展，這次扮演關鍵角色，引入美式捕手風格，大膽配球、指揮若定，且能扮演「心靈捕手」，適時給予投手鼓勵，更在冠軍戰敲出關鍵一轟，助台灣先馳得點，各方面好表現迷倒成千上萬「家正婦」。

幕後團隊、場邊應援成強大後盾 Team Taiwan有我也有你

前線球員固然是奪冠重要功臣，但12強賽不可不提的「隱形功臣」還有許多。低調溫暖的總教練「龍貓」曾豪駒，從2015年首屆教練團成員，到2024年搖身一變當上總教練，起初也飽受質疑。但他自始至終維持低調，對於隨著台灣隊亮眼表現而來的「道歉表」，曾豪駒感性表示：「不用跟我們道歉，只要大家支持台灣棒球就夠了。」

總教練「龍貓」曾豪駒賽前遭質疑的聲音不亞於選手，但他始終保持低調溫柔的風格，帶領台灣隊踏上世界冠軍之路。

被笑稱「超級I人」的王建民與投手教練林岳平都被認為是這次「鐵牛棚」的關鍵人物，適時啟動車輪戰因應各式局面，靈活調度收到好成效。打擊方面則有彭政閔、高國輝把關，2013年說出「有一天，我要看到台灣拿下世界冠軍」的彭政閔，終於在2024年夢想成真。

還有陣容龐大的情蒐小組，也是為選手提供每一戰重要資訊的關鍵。儘管身在幕後名號難以為人所知，他們仍盡心為台灣付出，助Team Taiwan取得勝利、居功厥偉。

帶領台灣隊一步步踏上世界頂點的教練團功不可沒，奪冠後也終於展露放鬆神色。

知己知彼、百戰百勝，幫助台灣隊打下一場場硬仗的幕後情蒐團隊絕對居功厥偉。

從台北大巨蛋的預賽到東京巨蛋的複賽、冠軍戰，場邊一直都有球迷賣力應援，直至賽事落幕，「台灣尚勇」仍然傳頌國際，「台式應援」既是球場另類焦點，也是選手在每一場比賽中最溫暖的定心丸。

2024年12強台灣隊能夠挺進進東京，被視為大黑馬，出乎意料的戰果激發球迷熱血，就算機票住宿飆漲也堅持相隨。儘管主場的日本球迷聲勢驚人，所有到場觀賽的台灣球迷、應援團都充分發揮了台灣精神，以小博大、輸人不輸陣。

在台灣的球迷也時刻關注賽況，跨海同步高唱「台灣尚勇」，努力將加油聲送往遠方；12強奪冠當下，大街小巷都能聽到興奮吶喊歡呼聲。

曾經在2015年，前進東京還只能是個夢。

2019年台灣隊首度前進東京巨蛋，球迷與球員逐步靠近夢想。

2024年在台北大巨蛋的12強預賽，球迷也一起集氣、最後成功前進東京。

最終在東京巨蛋不只有中華民國國旗飄揚，還有最熱情的勝利號角迴盪。

從台北大巨蛋預賽到東京巨蛋最後決戰，球迷與應援團隊不間斷的加油打氣，成為選手心中最溫暖的定心丸。

中職應援團自費飛往東京，賣力將「台式應援」送往東京巨蛋。

東京巨蛋內，小球迷也熱情高舉台灣 NO.1，見證台灣奪冠。

身披冠軍金牌的球員賽後繞場，開心跳起應援曲「台灣尚勇」。

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緊盯台灣隊比賽的每一分、為台灣好手集氣加油的每一秒，這一刻，所有人都是Team Taiwan。台灣過去總得自嘲「吃鍋貼」的雖敗猶榮，終於在2024年11月24日開出燦爛花朵，化作冠軍金盃的形狀，刻進台灣棒球史。

這份榮耀也將繼續激勵走在棒球路上的所有老、中、青、少各世代，讓台灣人的棒球夢持續燃燒、生生不息。（編輯：林廷軍、卓冠齊）

中職會長蔡其昌（中黑衣）在東京巨蛋驕傲比出胸前的Taiwan字樣，對於那些持續在棒球運動中磨練的球員、引領選手成長的教練、場邊聲嘶力竭的應援團、相信台灣棒球魂不滅的球迷，人人都是Team Taiwan。

從不被看好到拿下冠軍，這條棒球路走了32年，但台灣終究是走到了。