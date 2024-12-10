鎩羽而歸到笑傲東京 3屆12強展現台灣棒球夢不滅
文、攝影：中央社記者張新偉
台灣棒球好手群起衝入東京巨蛋場內歡慶奪冠，如夢似幻的場景在眼前真實上演。從2024世界12強棒球賽台灣隊球員名單公布開始，「鍵盤教練」罵聲連連，這支球隊一路不被看好，直到首戰抗韓打出驚奇，一路勢如破竹、前進東京，網路上「道歉表」如雪片般飛來，終於在各界見證下勇奪世界冠軍，寫下屬於台灣棒球的新篇章。
回顧3屆12強賽 終於拚到世界第一
世界12強棒球賽與奧運、WBC經典賽並列棒球國際一級賽事，2015年為首屆12強賽事，後續每隔4年舉辦一次，受到COVID-19疫情影響，原定2023年登場的第3屆12強賽延至今年舉行。
這3屆12強台灣都有參與，且是預賽舉辦地之一。2015年首屆台灣隊成員皆是一時之選，令球迷信心滿滿，可惜最終難以突圍、止步預賽。2019年第2屆靠著投手江少慶、張奕的好表現挺進日本複賽，但後續面對美國關鍵戰役吞敗，最終以第5名作收。
2024第3屆B組預賽在新穎的台北大巨蛋展開，台灣隊以4勝1敗挺進超級循環賽，接著在日本東京巨蛋擊敗美國，複賽戰績1勝2敗，比較對戰優質率（TQB）後晉級冠軍戰。
預賽、複賽連2次與日本碰頭皆未能取勝的台灣隊，冠軍戰靠著林家正、陳傑憲的全壘打，加上林昱珉、張奕、林凱威、陳冠宇等投手合力封鎖，最終以再見雙殺、4比0完封日本武士隊，贏得世界冠軍（Global Champions）。
無數台灣民眾透過電視、網路或戶外大螢幕轉播，見證了Team Taiwan從不被看好到奪冠的波折與艱辛。台灣隊優異表現不僅中斷日本武士隊國際賽27連勝，亦寫下台灣棒球史最佳成績，球員、教練團、情蒐小組、隊上的心理及營養等專家，都是攜手成就偉業的功臣。
承先啟後 新一代棒球英雄來了
攤開台灣棒球史，英雄榜不斷翻新。老球迷心中的台灣之光王建民、「中職先生」彭政閔如今已轉任教練；中職全壘打王「大師兄」林智勝也曾是台灣隊長，在首屆12強預賽砲轟古巴留下生涯代表作，現在仍在中職打拚。
2013年WBC經典賽王建民、彭政閔、林智勝面對日本，留下1分飲恨的遺憾，這份遺憾透過他們的言傳身教轉化，培育出一批批新世代好手。2024年12強台灣隊的組成一度因多位好手負傷退出、名單異動，讓各界不抱期待，最終在每個人各司其職、通力合作下，展現「棒球是團隊運動」的核心精神，打下一場場精彩好球。
本屆台灣隊長陳傑憲曾參與2014年21U世界盃棒球賽，見證球隊以9比0擊敗日本摘冠；那場比賽也是台灣成棒層級首度在正式世界性賽事奪冠。10年後，他率領台灣隊抗韓克日拿下世界冠軍，他也獲選MVP拿下4座個人獎。
回顧本屆12強台灣打擊戰力，連兩屆入選的林立展現破壞力；中職盜壘王陳晨威砲管升級，在預賽對韓國轟出驚天滿貫砲；潘傑楷在各界質疑聲中首度入選，但他用表現說話，最終在32打數中敲10安打，包含1發全壘打，打下2打點，打擊率3成13，成功扭轉輿論風向。
投手群也是一大亮點，不僅有優質先發，還有「鐵牛棚」，加上教練靈活調度應變，挺過一場場硬仗。
「骰到6」的郭俊麟也屬於21U金牌世代，有旅日經歷的他2015年曾參與首屆12強。側投手黃子鵬同樣走過21U，2017年投身中職，2021年再從中繼轉任先發，成為球隊王牌。他們都曾有過低潮，但從未放棄，今年攜手為台灣守下一座座城池。
旅日多年的張奕曾在2019年第2屆12強賽叱吒風雲，後續歷經低潮，被日職放到「戰力外」，今年重返中職並獲選為12強國手，以中繼投手身份出賽5場，主投8局共奪下3勝，兩屆12強累積跨屆5勝，成為名副其實的勝投王，也翻轉日職球團印象。
林凱威同是連續兩屆12強國手，曾有旅美經歷的他在本屆賽事為台灣成功關門、守住冠軍金盃。唯一12強3屆元老的陳冠宇則從小老弟變成老大哥，終於在今年見證台灣隊的無上榮耀時刻。
被視為Ace王牌投手、寧願罰款也要保留至冠軍決戰的「玉米」林昱珉，表現也沒令人失望，預賽首役對韓國先發4.2局僅失2分，冠軍戰先發抗日1分未丟，開賽連抓6個出局數展現壓制力，外界預估林昱珉距離大聯盟只差一步。
固若金湯的守備表現亦是這次賽事球迷津津樂道的部分，陳傑憲、陳晨威等人紛紛上演精彩守備，來自中信兄弟的「黃金二游」江坤宇、岳東華多次展現好默契演出美技，化解對手得分機會。
本壘指揮官林家正15歲就獨自赴美發展，這次扮演關鍵角色，引入美式捕手風格，大膽配球、指揮若定，且能扮演「心靈捕手」，適時給予投手鼓勵，更在冠軍戰敲出關鍵一轟，助台灣先馳得點，各方面好表現迷倒成千上萬「家正婦」。
幕後團隊、場邊應援成強大後盾 Team Taiwan有我也有你
前線球員固然是奪冠重要功臣，但12強賽不可不提的「隱形功臣」還有許多。低調溫暖的總教練「龍貓」曾豪駒，從2015年首屆教練團成員，到2024年搖身一變當上總教練，起初也飽受質疑。但他自始至終維持低調，對於隨著台灣隊亮眼表現而來的「道歉表」，曾豪駒感性表示：「不用跟我們道歉，只要大家支持台灣棒球就夠了。」
被笑稱「超級I人」的王建民與投手教練林岳平都被認為是這次「鐵牛棚」的關鍵人物，適時啟動車輪戰因應各式局面，靈活調度收到好成效。打擊方面則有彭政閔、高國輝把關，2013年說出「有一天，我要看到台灣拿下世界冠軍」的彭政閔，終於在2024年夢想成真。
還有陣容龐大的情蒐小組，也是為選手提供每一戰重要資訊的關鍵。儘管身在幕後名號難以為人所知，他們仍盡心為台灣付出，助Team Taiwan取得勝利、居功厥偉。
從台北大巨蛋的預賽到東京巨蛋的複賽、冠軍戰，場邊一直都有球迷賣力應援，直至賽事落幕，「台灣尚勇」仍然傳頌國際，「台式應援」既是球場另類焦點，也是選手在每一場比賽中最溫暖的定心丸。
2024年12強台灣隊能夠挺進進東京，被視為大黑馬，出乎意料的戰果激發球迷熱血，就算機票住宿飆漲也堅持相隨。儘管主場的日本球迷聲勢驚人，所有到場觀賽的台灣球迷、應援團都充分發揮了台灣精神，以小博大、輸人不輸陣。
在台灣的球迷也時刻關注賽況，跨海同步高唱「台灣尚勇」，努力將加油聲送往遠方；12強奪冠當下，大街小巷都能聽到興奮吶喊歡呼聲。
緊盯台灣隊比賽的每一分、為台灣好手集氣加油的每一秒，這一刻，所有人都是Team Taiwan。台灣過去總得自嘲「吃鍋貼」的雖敗猶榮，終於在2024年11月24日開出燦爛花朵，化作冠軍金盃的形狀，刻進台灣棒球史。
這份榮耀也將繼續激勵走在棒球路上的所有老、中、青、少各世代，讓台灣人的棒球夢持續燃燒、生生不息。（編輯：林廷軍、卓冠齊）
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