鄭品紳新北U18完投勝成榜樣 訓練營向王建民挖寶

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）新北U18棒球賽高雄市隊高二投手鄭品紳持續進步，今天對台南市隊投出無四死球完投勝、率隊晉級；鄭品紳訓練、寫筆記都不馬虎是投手群榜樣，上週訓練營從王建民身上挖寶也有收穫。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽E組預賽，高雄市隊今天靠著投手鄭品紳7局完投勝，以2比1擊敗台南市，E組與嘉義縣一同晉級複賽。

鄭品紳從高一時就是教練團看重的潛力投手，目前高二已扛起球隊的王牌投手。高雄市隊總教練洪榮宏表示，鄭品紳很努力、也有持續進步，自律性很高，都有要求球員寫筆記，鄭品紳都會寫很多頁，會把一些投球位置、細節畫出來，「可以說是投手群的榜樣。」

鄭品紳8日出賽投4局，休息1天後今天完投勝，他透露上週參加NIKE台灣青棒菁英訓練營收穫多，而訓練營中王建民分享比賽馬上冰敷不一定比較好，可以用輔助訓練方式協助血液流通和恢復，這次比賽剛好嘗試、也收到不錯效果。

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鄭品紳表示，訓練營中也有詢問王建民、旅美投手陳柏毓，解決一直以來投球、訓練方面的疑惑，學到很多技術、心態上的東西。被問起是否看過王建民選手時期，鄭品紳笑說，要去訓練營之前有找影片看，「真的很強。」

鄭品紳高一時最快球速約141公里，訓練營模擬賽球探測得最快球速約146公里，今天比賽最快球速則約144公里，球速持續進步，他表示，希望高二結束時球速可以突破150公里。（編輯：張雅淨）1131210