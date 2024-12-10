鄭品紳無四死球完投勝 新北U18高雄吐晦氣搶勝晉級

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）新北U18棒球賽高雄市隊今天與台南市隊交手，高雄市隊鄭品紳無四死球完投，率隊以2比1搶勝以分組第2晉級；高雄市隊總教練洪榮宏表示，希望球員把心中晦氣吐出、再創巔峰。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊今天在天母棒球場與台南市隊交手，高雄市隊先發投手鄭品紳表現出色，總計用74球完投7局，僅被敲出4支安打，投出4次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，好投壓制幫助球隊搶下關鍵勝利。

今天比賽兩隊前5局都沒有拿下分數，台南市隊6局下靠著顏佳恩安打先得1分，7局上高雄市隊反攻，靠著曾睿恩二壘打、觸身球保送、犧牲觸擊對方守備失誤先跑回追平分，再靠著滾地球雙殺跑回超前分，率利搶勝晉級，同組另一支晉級隊伍為嘉義縣。

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鄭品紳8日對嘉義縣先發用53球投4局無失分，球隊3分領先時退場，比賽後半段牛棚投手出狀況，終場兩隊4比4握手言和，今天再扛先發有完投好表現，高雄市隊總教練洪榮宏稱讚鄭品紳體力上進步很多，以往3局體力就會明顯下滑，這次休息1日再先發，也還是有維持表現，球速也不受到影響。

高雄市隊搶勝晉級，洪榮宏表示，其實把球隊中的每名球員拉出來看，戰力都很不錯，但有時候組合在一起比賽，一個不好時，就像是傳染病、一個傳一個，「這就是比賽最怕遇到的東西，也希望經過這一場比賽，把心中的晦氣吐出來，重新創造巔峰。」（編輯：陳政偉）1131210