棒球12強奪冠後 蔡其昌盼推國家隊總教練常態化【專訪】

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（中央社記者林敬殷台北29日電）世界棒球12強賽台灣隊奪冠，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌，接受中央社專訪，希望未來國家隊總教練能夠常態化。他說，國家隊常態化就是增加勝利的機率，實力越強，奇蹟發生的機率就越高。

拿下世界冠軍後，蔡其昌沒有閒下來，不光是各方的邀訪，更重要的是精進計畫要從情蒐常態化進到下一個階段，也就是國家隊總教練的常態化。

蔡其昌表示，日本在2011年決議將日本棒球代表隊常態化，並宣布了代表隊的新稱號「侍ジャパン」（Samurai Japan，台灣通稱「侍JAPAN」），並於2014年由日本野球機構（NPB）和日本棒協（BFJ）成立日本棒球公司（NPB Enterprise），公司化是常態化的形式之一，台灣要採何種方式，各方可以討論。

蔡其昌說，常態化講求「事權統一」、「長遠布局與規劃」，就算這次打敗日本，不會有人敢說下次日本一定會輸給台灣，日本如神一般的強大，依然存在，台灣要在國際賽繼續贏球，常態化是很好的方向，教練、球員需要養成，國家隊常態化將由常設的單位去維持國家隊的運作，不是比賽前才組成國家隊，常態化後的國家隊總教練，持續並隨時掌握選手的狀況及各項資訊，而不是中職會長換人就換一個總教練，隊型、風格跟著換。

蔡其昌透露去年經典賽後，他曾跟棒協理事長辜仲諒聊過此事，也和中職6個球團領隊溝通，大家都樂觀其成。目前第一階段，也就是情蒐，收到成效不差，可以往第2階段邁進，中職和棒協對於國家隊常態化是有共識。不過，往前推進還有很多介面要去溝通處理。

蔡其昌指出，國家隊常態化就是增加勝利的機率，實力越強，奇蹟發生的機率就越高，他的工作就是增加奇蹟發生的機率，準備越充足，勝率越高，奇蹟發生機率越高。比方對日本，過去對戰機率可能是37比（勝3場，輸7場），常態化後就有機提升到46比。

蔡其昌說，球賽的本質是人，有了情蒐的科學數據，要有人懂得解讀，有了數據，要有人執行戰術，球員的身體素質、觀念、技巧需要長時間的養成，國家隊的常態化可以做到這些，常態化就是架構棒球強國的基本功。

蔡其昌說，沒有人會想到台灣會是世界冠軍，但因為球是圓的。

蔡其昌表示，台灣隊這些孩子從小練球到現在，投了超過上萬顆球，站穩在職業球隊，實力、技術不會差到哪裡，日本整體實力是比台灣還強，但不要忘了國際賽只比1場。

他說，冠軍戰前，曾問投手江國豪，「日本有打過你的球嗎？」「你的防禦率是在中職經年累月累積來的數據」，如同日本球星大谷翔平，曾被捷克代表隊三振過，如果有100個打席，結果當然不一樣。

他認為，實力、臨場反應及國際賽只打1場，這3個要素道盡了此次12強的所有一切。

蔡其昌說，棒球是講究團結的運動，也是結果論的運動，更是失敗率高的運動，贏了就是神，輸了就是俗辣，「這一次，我們贏了。」（編輯：蘇龍麒）1131129