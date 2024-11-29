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棒球12強台灣4關鍵戰 蔡其昌：預料外擊敗韓國多明尼加古巴美國【專訪】

2024/11/29 11:53（11/29 12:42 更新）
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（中央社記者林敬殷台北29日電）世界棒球12強賽台灣隊奪冠，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌，接受中央社專訪，提到這次奪冠有4場比賽非常關鍵，分別是分組賽對上韓國、多明尼加、古巴，以及超級循環賽贏美國。

預賽第1場打敗韓國是第1個關鍵，蔡其昌說，當時生死未卜，各界不看好，不但贏下比賽，還是以全壘打KO對方，投手群也很精彩，教練團及球員受到很大鼓舞跟振奮，破除抗韓的心理障礙。

他說，第2個關鍵是預賽第2場對上多明尼加，情蒐數據顯示，多明尼加比韓國強，又是中南美洲球隊，又贏了。

蔡其昌表示，當初外界認為台灣頂多1勝，韓國和多明尼加都不是預期的這1勝，因此拿下預期外的2勝，奠定預賽階段的所有心理狀態。最後對上傳統上會輸的對手古巴，台灣也贏了。

蔡其昌說，預賽是帶著忐忑的心進場，打完預賽後前進東京，是帶著希望、期待進場。無論是球隊，或是國人，開始覺得台灣不是靠球運，是有實力可以一搏。

「循環賽第1場輸給委內瑞拉，並沒有感到挫折」，蔡其昌強調，前進東京已算是達成台灣民眾的期待，沒有勝敗壓力，因此，對戰委內瑞拉那一場，內容很好，只欠球運，隔天出戰美國，才是最後一場關鍵之戰，讓所有人都嗅到那個味道，「台灣真的來了！」

他也解密在超級循環賽對戰日本的換投風波。當認知到美國有機會贏委內瑞拉，教練團討論後，確立「必須符合大會規定」原則，規定沒有不能換投，大會只要求左投換左投，「大家認為不夠」，應該當面跟日本隊總教練井端弘和報告，於是曾豪駒、球隊經理帶著翻譯，當面向井端弘和說明盼能取得諒解。

蔡其昌說，台灣隊當時也可以謊稱林昱珉拉肚子無法上場藉此換投，招式其實很多，但教練團認為應該光明正大，來一場真正的對決，因為大家沒有預期台日需要打2場的狀況，以為台日對決就是第1場。向井端弘和報告後，對方表示理解。

台灣隊賽事影音圖輯回顧

（編輯：蘇龍麒）1131129

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