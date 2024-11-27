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曾豪駒帶兵哲學重信任 打造12強冠軍台灣隊

2024/11/27 12:55（11/27 13:28 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊24日在日本東京巨蛋勇奪歷史性的冠軍金盃，總教練曾豪駒（左）賽後率球員繞場向所有支持球迷致意，也和民眾擊掌互動。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日在日本東京巨蛋勇奪歷史性的冠軍金盃，總教練曾豪駒（左）賽後率球員繞場向所有支持球迷致意，也和民眾擊掌互動。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者陳容琛台北27日電）「默默努力」是曾豪駒在球員生涯最佳寫照，而成為掌控整個局面的總教練後，「信任」是他帶兵不二的哲學，他相信教練團、球員，最後整合出世界12強棒球賽冠軍的台灣隊。

在球員有好表現時激情擊掌、大力相擁，在球員表現不如意時又能適時在場邊給予安慰，綽號「龍貓」的台灣隊12強總教練曾豪駒，將自己不慍不火的個性融入執教風格裡，而他的「信任野球」，願意讓球員在場上放膽表現，幫原先外界不看好的台灣隊施展魔法，搖身一變為12強的冠軍隊。

從小屬於「默默努力」型的球員，曾豪駒對棒球的投入就是想要把事情做好，因此每天都會完成該做的訓練，沒有一絲絲花俏的成分，甚至能以平穩形容，在職棒舞台打拚10個年頭的他，結束球員生涯後轉換跑道，從二軍打擊教練起步，展開人生新的篇章。

放低姿態、願意與選手溝通，這些特質讓曾豪駒在指導打擊頗受球員好評，後來升上一軍打擊教練，成為打造「暴力猿」打線的幕後功臣，也助球隊締造3連霸的「桃猿王朝」。

在桃猿確定轉手、原總教練洪一中也轉身效力富邦悍將，曾豪駒也曾收到悍將球團祭出的「銀彈」攻勢，但他考量與球員的感情深厚，因此選擇留下，同時扛起一軍兵符重任，只可惜未能率隊重返榮耀，今年則改任二軍總教練。

接下12強台灣隊總教練，曾豪駒一度飽受外界質疑，但他找來2023世界棒球經典賽大部分教練團班底協助自己，加上他信任每名教練的專業，讓大家保有自己想法，而且可暢所欲言表達觀點，讓整體雙向溝通不但暢通，且過程讓彼此都舒服。

攤開這次12強台灣隊教練團名單，包含王建民、彭政閔、林岳平、高志綱、陳江和、張建銘及高國輝等人，球員時期皆是多次披上國家隊戰袍的台灣名將，而曾豪駒的「星味」相較之下略嫌不足，不過他的知人善任，秉持「信任野球」方式，才讓教練團能夠各司其職。

面對球員同樣以善意溝通，甚至溫和溝通方式，曾豪駒給予球員明確角色定位，而且在場上報以信任的眼神，最後率隊打破眾人眼鏡奪冠，讓球迷紛紛打趣表示，要領取「道歉表」，而曾豪駒也以「龍貓式風格」回應，「不用跟我們道歉，只要大家全力支持台灣的棒球，讓整個環境愈來愈好，這樣就夠了。」（編輯：龍柏安）1131127

世界12強棒球賽台灣隊17日以11比3擊敗澳洲隊，奪下預賽第3勝，也確定以分組第2之姿闖進4強複賽。賽後台灣隊總教練曾豪駒（後）與中職會長蔡其昌（前）擁抱致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
世界12強棒球賽台灣隊17日以11比3擊敗澳洲隊，奪下預賽第3勝，也確定以分組第2之姿闖進4強複賽。賽後台灣隊總教練曾豪駒（後）與中職會長蔡其昌（前）擁抱致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
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台灣隊長陳傑憲獨有領袖特質 凝聚12強台灣隊
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