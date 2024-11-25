台灣隊抗壓奪12強冠軍 曾豪駒：大家不用道歉、支持台灣棒球就夠了
2024/11/25 11:42（11/25 12:10 更新）
（中央社記者楊啟芳東京25日電）世界12強棒球賽台灣隊走完驚奇旅程，雖然一度不被外界看好，但他們用實力及拚勁回應所有質疑，不過教頭曾豪駒感性喊話：「不用跟我們道歉，只要大家支持台灣棒球就夠了。」
12強台灣隊在公布28人正式名單之後就不被外界看好，甚至有日本媒體評比台灣隊的戰力是倒數第2名，誰也沒有想到是由台灣隊奪下世界第一榮耀。在預賽B組開打前一天，隊長陳傑憲曾說過，「反正我相信我的隊友，不管外界怎麼說，會打出一場場感動的比賽。」
開打後，應證了陳傑憲說過的話，最後以4勝1敗勇闖東京複賽，在確定晉級時，曾豪駒表示，「在球隊構成中有很多聲音，但我們克服了這些聲音，身為總教練的我，非常可以榮幸帶領他們，他們也帶領我去東京。」昨天曾豪駒也坦言，在選球員的階段是壓力最大的時刻。
不過，台灣隊的腳步不止於此，一路闖進冠軍戰，最後更是在冠軍戰完封日本，成為最大黑馬，站上世界之巔。
一路扛下許多輿論及壓力，不過曾豪駒強調，知道很多台灣球迷關心台灣棒球，雖然一開始有很多球迷不看好，「但他們其實是支持的、也是可愛的，我希望（球迷）不用跟我們道歉，只要大家全力支持台灣的棒球，讓整個環境愈來愈好，這樣就夠了。」
從一開始名單出爐時，球迷紛紛說「等著墊底的陣容」、「退票排隊中」，到預賽打出佳績，球迷們紛紛排隊領「道歉表」，台北大巨蛋擠滿觀眾、一票難求；打進東京複賽後，球迷臨時刷機票只為應援，全台灣更是團結一心守在電視機前，台灣好手們不用過多言語，只用實力來回應質疑，更感動了全台灣人的心。（編輯：李亨山）1131125
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